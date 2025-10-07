Barrios
Cuando el Ministerio de Transportes no deja dormir
La Asociación de Vecinos de La Mosca denuncia los ruidos, en especial nocturnos, que causa el Centro de Conservación y Explotación a la entrada del barrio
Reclaman al Ministerio de Transportes el traslado de sitio
«Esto se ha convertido ya en un polígono», lamenta Francisco Vertedor, presidente de la Asociación de Vecinos de La Mosca.
El dirigente vecinal señala a La Opinión el Centro de Conservación y Explotación, que el Ministerio de Transportes tiene a la entrada de la autovía, la A-7. El problema es que las instalaciones también se encuentran a la entrada del barrio de La Mosca, junto a la calle Escritor Jiménez Guzmán.
Para Francisco Vertedor, lo que a comienzos de los años 90 era un centro de conservación se ha ido transformando «en un polígono y en una chatarrería, hablando claro; y en una zona residencial no se puede admitir un polígono», argumenta.
El responsable vecinal lamenta que el centro, con el paso del tiempo, se ha ido convirtiendo en una zona de acopio de materiales, que además se ha extendido a la parcela de enfrente, que también sirve de aparcamiento para los trabajadores. Inicialmente, recuerda Francisco Vertedor, era una arboleda que talaron hace unos años, «para dar más visibilidad a la autovía».
Ruidos nocturnos
Al impacto visual, a la entrada de la barriada, hay que sumar los ruidos que provoca. El presidente de los vecinos de La Mosca resalta que entiende «que durante el día se haga ruido»; pero cree que es inadmisible de noche porque perjudica a los vecinos.
En este sentido, pone de ejemplo camiones que vacían su contenido «a las 3 de la mañana», o bien un ‘torito’ con el pitido clásico sonando de madrugada.
«¿Por qué tengo que estar despierto a las 12 de la noche, a las 2 o las 3 de la mañana?, ¿por qué tenemos que estar despiertos personas que tenemos que ir a trabajar al día siguiente?», se pregunta el presidente, que subraya: «Los vecinos tenemos derecho a descansar».
A su lado, Francisco Javier Santiago, vicepresidente de la asociación, pone otro ejemplo: «Se ponen a las 3, 4 de la mañana con un soplador de hojas, cuando tienen todo el día para hacerlo».
Por todo ello, el presidente vecinal concluye: «Los vecinos estamos cansados. Pedimos que la base se traslade a otro sitio, porque no vemos adecuado que esté a las puertas de unas viviendas».
Francisco Vertedor también puntualiza que no habría problema si continuaran las oficinas; «pero no una base de mantenimiento con biondas, hierros y camiones a la entrada principal del barrio».
Gobierno central
Fuentes de la administración central indicaron ayer que en el centro de control «se estaciona la maquinaria y se acopian materiales necesarios para la conservación de la Red de Carreteras del Estado».
Las mismas fuentes señalaron que durante la noche, «no se realiza ningún tipo de trabajo en el centro de control, solo entrada y salida puntual de vehículos para cambio de turno de vigilancia; descarga o carga puntual de maquinaria o reparación de vehículos para el turno siguiente».
Con respecto al material de acopio indicaron que es algo provisional almacenado en el centro de control «para su clasificación».
«Por tanto, no se realiza ningún control o trabajo que se considere que puede generar ruido a los vecinos», remarcaron.
