El precio del billete de tren a Madrid desde Málaga sube de media un 28,4%

Los precios de los billetes de tren para viajar entre Málaga y Madrid subieron de media un 28,4% si comparamos los dos primeros trimestres de este año. Así lo señala un informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que fija un aumento máximo correspondiente a la operadora Ouigo, de hasta el 36,9%, mientras que el mejor lo arrojó Iryo, con un 24,3% de subida media.

Todo apunta a que los efectos de la liberalización, que en los dos últimos ejercicios han marcado tendencias en el transporte ferroviario de viajeros, empiezan a agotarse una vez que las distintas empresas ya han logrado implantarse y darse a conocer a los potenciales clientes. El negocio no es ahora el precio bajo, sino la posibilidad de dotar de distintos servicios a los pasajeros, como apuntan fuentes consultadas del propio organismo regulador independiente.

Renfe

Incluso Renfe se ha unido a esa subida generalizada de precios, puesto que en la comparativa de la CNMV también se recoge para los trayectos entre Málaga y Madrid un incremento de hasta el 31,3%, incluso superior a la media. En este sentido, los Avlo también se movieron al alza y con márgenes medios de un 26,9%.

Para Adif estos datos recogidos por la CNMC y correspondientes a la comparativa entre el segundo y primer trimestre de este año tienen muchos matices. Por ejemplo, al margen de ese incremento parcial, el viajero debe saber que la comparativa interanual mantiene aún los precios del billete «ligeramente por debajo de los niveles de 2024», concretamente en un 1,2%.

En el Informe de Transporte de Viajeros por Ferrocarril de la CNMC encontramos «un efecto estacional más que un encarecimiento», como alegan fuentes de Adif. «La entrada de otros operadores a comienzos de año contribuyó a abaratar las tarifas, mientras que la Semana Santa y el aumento de la demanda turística elevaron los precios en todos los operadores, puntualmente en abril y mayo», especifican estas mismas fuentes.

Competencia consolidada

«En conjunto, el corredor consolida la competencia entre Renfe, Iryo y Ouigo, lo que contribuye a contener los precios medios pese al crecimiento de viajeros», señala la propia entidad pública. Y concluyen respecto a estas variaciones: «En términos interanuales, si bien el precio medio si tomamos un tren AVE de Renfe ha crecido, el de Avlo ha bajado. Esta media está en consonancia con la evolución de precios del resto de operadores».

Y qué ocurre cuando el pasajero que viaja de Málaga a Madrid decide prolongar su estancia y plantearse una conexión hacia otras ciudades. Ahí también hay variaciones al alza que han situado los billetes en casi 140 euros para ciertas frecuencias en caso de que nos desplacemos hacia Barcelona.

Recordemos que el 7 de septiembre dejaron de operar los trenes de la marca Avlo entre las dos ciudades españolas más importantes. A partir de ese día todas las conexiones pasaron a prestarse, en el caso de Renfe, con servicios de AVE, más caros y con distintos servicios. Esos incrementos de hasta el 40% en el corredor ferroviario entre Madrid y Barcelona también preocupan y mucho a miles de viajeros, no sólo quienes utilizan este tránsito de manera turística.

De vuelta a la comparativa de la CNMV, entre los dos primeros semestres de este año, el incremento medio para las conexiones con Madrid desde Málaga, ya reseñado (+28,4%), es superior a los correspondientes a los viajes entre la capital de España y Alicante o Sevilla (+25,9%); y también supera de manera considerable al registrado para los trenes con salida o destino en Valencia (+17,3). Es cierto, no obstante, que la Costa del Sol no deja de registrar subidas históricas en el tránsito de pasajeros.