Educación
El proyecto Edufinet de Unicaja celebra un ‘hackathon’ financiero
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga acogió esta jornada
El proyecto Edufinet de educación financiera promovido por Fundación Unicaja y Unicaja organizó ayer un ‘hackathon en el que participaron cerca de 160 estudiantes de Bachillerato procedentes de centros educativos de las provincias de Almería, Córdoba, Granada y Huelva.
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga (UMA) acogió esta jornada de siete horas de duración donde los participantes presentaron soluciones «a un reto planteado en materia de educación financiera» con la ayuda de diez profesores «para orientarles y resolver sus propias dudas», según informó la Fundación Unicaja.
La celebración se ha presentado este año bajo el lema ‘Infórmate, Planifica y Decide’ con el que se pretende destacar «las ventajas de una buena planificación financiera» a través de «formación e información suficientes para tomar las decisiones económicas más acertadas en cada etapa de la vida» y así contribuir a un futuro «estable y seguro».
El Proyecto Edufinet promueve la formación financiera de jóvenes «de una forma práctica, lúdica y amena» para «estimular el conocimiento y habilidades financieras».
Suscríbete para seguir leyendo
- Un nuevo barrio de 1.400 viviendas unirá Campanillas con Santa Rosalía: ahora tiene uso agrícola
- En marcha la demolición de los cines Málaga Nostrum: ¿qué se va a hacer ahí?
- Así es el único bar de Málaga con camperos las 24 horas: con más de 30 años de historia y 500 servicios al día
- La autopista AP-7 de Málaga reduce sus tarifas casi un 40% desde esta semana: estos son los precios de la temporada baja
- Así es el bosque de Málaga perfecto para una escapada de otoño, repleto de castaños y miradores: es una de las 'siete maravillas naturales de España
- El restaurante de Málaga con comida casera 'como la que haría tu abuela': platos contundentes con vistas 'impresionantes
- Abrevaderos, flechas, anestésicos y eutanasia: el plan de Málaga para frenar la incursión de los jabalíes
- Sólo nueve pueblos escapan al riesgo de sufrir despoblamiento hasta 2030