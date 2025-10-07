El proyecto Edufinet de Unicaja celebra un ‘hackathon’ financiero

El proyecto Edufinet de educación financiera promovido por Fundación Unicaja y Unicaja organizó ayer un ‘hackathon en el que participaron cerca de 160 estudiantes de Bachillerato procedentes de centros educativos de las provincias de Almería, Córdoba, Granada y Huelva.

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga (UMA) acogió esta jornada de siete horas de duración donde los participantes presentaron soluciones «a un reto planteado en materia de educación financiera» con la ayuda de diez profesores «para orientarles y resolver sus propias dudas», según informó la Fundación Unicaja.

La celebración se ha presentado este año bajo el lema ‘Infórmate, Planifica y Decide’ con el que se pretende destacar «las ventajas de una buena planificación financiera» a través de «formación e información suficientes para tomar las decisiones económicas más acertadas en cada etapa de la vida» y así contribuir a un futuro «estable y seguro».

El Proyecto Edufinet promueve la formación financiera de jóvenes «de una forma práctica, lúdica y amena» para «estimular el conocimiento y habilidades financieras».