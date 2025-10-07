El PSOE lamenta "el abandono constante" de los barrios de la capital

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha criticado este martes el que ha considerado "abandono sistemático de los barrios populares por parte del equipo de gobierno del Partido Popular", tras mantener un encuentro con vecinos y vecinas del distrito Bailén-Miraflores, concretamente en la zona de Miraflores de los Ángeles, "uno de los barrios más densamente poblados de la ciudad".

Durante la visita, Pérez ha señalado que "la limpieza sigue siendo una de las principales preocupaciones de los malagueños y malagueñas". Según ha explicado, los vecinos "nos trasladan cada día que la ciudad está sucia, que los barrios están sucios, y especialmente las calles secundarias, las que no son las principales avenidas, están completamente olvidadas".

El dirigente socialista ha acusado al alcalde, Francisco de la Torre, de "llevar más de treinta años al frente de un Ayuntamiento que hace aguas por todos lados" y ha afirmado que "la falta de atención a los barrios es el mejor ejemplo de una gestión agotada".

"Málaga tiene un presupuesto de 120 millones de euros para limpieza, y aun así la ciudad está más sucia que nunca. El alcalde lo reconocía hace unos días, diciendo que la limpieza era 'muy mejorable'. No, alcalde, no es que sea mejorable: es muy deficiente, y los vecinos lo sufren cada día", ha insistido el portavoz socialista.

Los socialistas reclaman al Ayuntamiento "que cumpla con su competencia directa, que es garantizar una ciudad limpia", y señalan que "la responsabilidad principal recae en el Consistorio, aunque todos y todas debamos contribuir a mantener los espacios públicos en condiciones dignas". Pérez ha propuesto reforzar la plantilla y los medios de Limasam, además de "poner fin a los recortes encubiertos en limpieza que han dejado a muchos barrios en el abandono".

"Mantener una ciudad limpia es tarea de todos, pero quien tiene la obligación principal es el Ayuntamiento. Y Paco de la Torre no está cumpliendo con su deber. Málaga no puede seguir con un alcalde que vive de espaldas a los barrios", ha concluido.

Fin de los coches de caballo

En otro orden de cosas, Daniel Pérez ha valorado la reciente decisión municipal de retirar los coches de caballos del servicio turístico, y ha señalado que "era una medida necesaria y que llega tarde".

"Por ley de bienestar animal y por imagen de ciudad, este tipo de concesiones debían haberse extinguido hace tiempo. Era una cuestión de respeto hacia los animales y de coherencia con el modelo de ciudad moderna y sostenible que Málaga debe representar", ha afirmado el portavoz socialista.

Pérez ha subrayado que este avance "ha sido posible gracias al impulso del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha promovido políticas de bienestar animal y de movilidad sostenible", y ha criticado que "si dependiera solo de Paco de la Torre, seguiríamos anclados en el pasado".

"El fin de los coches de caballos es una buena noticia para Málaga, aunque el Ayuntamiento lo haya hecho a regañadientes y fuera de tiempo. Era algo que se debía haber resuelto mucho antes", ha concluido.