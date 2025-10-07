Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Semana Internacional de la Arquitectura se celebra en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Málaga (UMA) con una exposición titulada 'Ciudades invisibles', del artista y profesor jubilado Carlos Esteve Secall, inspirada en la obra del mismo nombre del escritor italiano Italo Calvino publicada en 1972.

La muestra fue inaugurada este pasado lunes en el centro del campus de El Ejido, con la asistencia del autor de las obras, el director de la EAM, Carlos Rosa, y Rosario Gutiérrez, vicerrectora de Cultura.

Carlos Esteve Secall impartió docencia de Geometría Descriptiva y Expresión Gráfica en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada durante 20 años. Es además investigador y diseñador de relojes de sol, de los que existen sendos ejemplares encargados por el Ministerio de Medio Ambiente en los paseos marítimos de Algarrobo y Torrox.

Esta serie de 21 grabados calcográficos realizados con la técnica del aguafuerte y el aguatinta están inspirados en las ciudades descritas en el libro de Calvino, pero no son meras ilustraciones de la narración, sino más bien los textos y descripciones de cada una de ellas sirven de inspiración a Secall, un artista polimórfico que ha obtenido diversos galardones por su actividad como grabador.

El espectador "no quedará indiferente ante las estampas que se pueden contemplar en la exposición, donde el autor ha creado espacios que formarían parte de una realidad paralela en la que domina la ficción, el ingenio y la utopía", han señalado.

