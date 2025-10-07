Estos son los 3 pueblos de Málaga ideales para visitar en otoño por sus paisajes y su cocina: rodeados de naturaleza con la mejor gastronomía

Tras un verano repleto de planes de playa y fiesta, los malagueños y visitantes se disponen a disfrutar del otoño y su cambio de temperaturas explorando los entornos naturales y municipios de la provincia en busca de los paisajes y monumentos más destacados para acompañarlos con los bocados más cuidados. Y para combinar turismo y gastronomía, los expertos en viajes de 'National Geographic' han destacado los siete municipios andaluces perfectos para visitar en estas fechas, de los que tres se encuentran en la provincia de Málaga.

"Hay destinos que están hechos para ir a comer. Algunos, incluso, para hacer turismo e ir a comer. Más todavía si hablamos de los numerosos pueblos que se encuentran diseminados por toda la comunidad autónoma de Andalucía, donde combinan historia, cultura, patrimonio, producto local y unos restaurantes galardonados que se convierten en destino en sí mismos para cualquier amante de la cocina", ha señalado sobre estos entornos de obligada visita la revista.

Tal y como ha señalado, en este mapa por los imprescindibles que visitar para los amantes de turismo y la gastronomía se encuentran municipios que "merecen un viaje si lo que se busca es comer muy bien en los próximos meses".

Los expertos en viajes recomiendan visitar el municipio malagueño de Ronda

Entre las localidades de Málaga que se han convertido en destinos perfectos para estas fechas destaca Ronda, que tiene un rico patrimonio natural y monumental, como el Puente Nuevo de Ronda y sus vistas al río Tajo desde sus "serpenteante desfiladero". "Son uno de los grandes atractivos de este pueblo malagueño", ha destacado la publicación.

Ronda, uno de los municipios que recomiendan los expertos por su comida y paisajes / La Opinión

"Además de su pasado morisco, sus bellos palacios y su plaza de toros, Ronda tiene una escena gastronómica interesantísima que vale la pena conocer, empezando por Bardal, su restaurante con dos estrellas Michelin", han señalado los expertos en viajes, que aseguran que en este lugar, su chef, Benito Gómez, ofrece una propuesta creativa y personal que "trabaja los sabores de tradición local desde el punto de vista más vanguardista".

Villanueva de Tapia, entre los destinos de Málaga recomendados por 'National Geographic'

En el recorrido por los municipios malagueños más idóneos para acudir en estos meses se incluye Villanueva de Tapia, una "villa rodeada de olivares y cereal" en la que los visitantes pueden disfrutar de una estructura urbana típicamente andaluza con calles empinadas y casas encaladas.

Villanueva de Tapia, otro de los pueblos de Málaga recomendados por los expertos de viajes / Diputación de Málaga

"Muy cerca de esta villa, se encuentra el restaurante La Finca, localizado en el interior del hotel Finca La Bobadilla, y técnicamente en los alrededores de la ciudad granadina de Loja", ha señalado la publicación sobre este negocio que cuenta con una estrella Michelín.

Además, ha añadido: "El chef Pablo González habla desde su restaurante de producto local y de tradición revisando el recetario malagueño y granadino sin dejar de lado la importancia de la técnica y la vanguardia".

Gaucín, uno de los destinos ideales para visitar en otoño en Málaga

Completando el listado de los imprescindibles por su belleza y su cocina se encuentra Gaucín, un municipio situado al sur de la Serranía de Ronda con apenas 1.500 habitantes. Este enclave es conocido como el "balcón de la Serranía" por su privilegiada ubicación, rodeado de naturaleza y con las mejores panorámicas de la provincia desde su Castillo del Águila.

Gaucín, otro de los municipios de Málaga recomendados por 'National Geographic' / L.O.

"Si se viaja hasta allí, hay que hacer parada en Platero &Co, Bib Gourmand de Guía Michelin, donde disfrutar de la cocina internacional elaborada con producto local que trabaja la pareja de holandeses que dirigen este restaurante", ha añadido la publicación que, además de recomendar visitar estos tres municipios de Málaga, ha aconsejado a sus lectores acudir a Los Rosales, en Sevilla; Linares de la Sierra y Aljaraque, en Huelva; y Alcalá del Valle, en Cádiz.