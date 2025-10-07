Empresas
Dos startups de Málaga lanzan Rock Invasion VR, un videojuego musical que impulsa a artistas emergentes
La iniciativa, que tiene como hilo conductor la música independiente, está impulsada por Rock&Change y el estudio Master Crowd Games, con sede en el Polo de Contenidos Digitales en Tabacalera.
Dos startups malagueñas han unido sus fuerzas para lanzar Rock Invasion VR, un videojuego de realidad virtual que tiene como hilo conductor la música independiente. Las impulsoras de este videojuego son la plataforma musical Rock&Change, que tiene más de 120.000 músicos registrados en España y Latinoamérica, y el estudio Master Crowd Games, nacido en el Polo Nacional de Contenidos Digitales, con sede en Tabacalera.
Según han comentado este martes sus promotores, las personas que jueguen a Rock Invasion tendrán qeu salvar al planeta de una invasión alienígena usando una guitarra como única arma, al ritmo de temas originales creados por artistas emergentes. "Es una fusión explosiva entre tecnología, gamificación y talento musical", afirman,
El consejero delegado de Rock&Change, Isaac Jiménez, e Isidoro Jiménez, uno de los componentes de Master Crowd Games, resaltan que este proyecto demuestra cómo Málaga se está convirtiendo en una referencia internacional de creatividad y tecnología, mediante el impulso de nuevas formas de expresión y visibilidad para los artistas emergentes.
Concurso de canciones
Aprovechando el lanzamiento del videojuego, las dos empresas emergentes han abierto un concurso para seleccionar las canciones que formarán parte de la banda sonora del juego. De entre cuarenta finalistas, se elegirán veinte temas que serán integrados en al versión final de Rock Invasion VR.
La convocatoria, ya abierta, está abierta a la participación de músicos de todo el mundo a través de la aplicación de Rock&Change (disponible para iOS y Android) o directamente en su página web.
El videojuego pretende ser "un altavoz para una nueva generación de creadores y una prueba más de que la capital malagueña está sabiendo reinventarse como 'hub' de innovación tecnología y cultural con sello andaluz".
Rock&Change es una inciativa emergente desarrollada en el marco del programa Andalucía Open Future (impulsado por la empresa municipal Promálaga, la Fundación Telefónica y la Junta de Andalucía), mientras que Master Crowd Games está formada por exalumnos del máster de videojuegos que se imparte en el Polo Nacional de Contenidos Digitales.
