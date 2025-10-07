La urbanización premium de La Térmica se hará en dos fases: Urbanismo da licencia para las 173 viviendas

La urbanización premium de La Térmica, que dará continuidad a la fachada 'de oro' que se está construyendo en la calle Pacífico, al oeste de la capital, tiene ya el camino prácticamente despejado para iniciar la construcción del conjunto residencial, después de haber acometido los trabajos de urbanización, incluida la mejora del paseo marítimo de Poniente.

El Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo aprobará mañana conceder una licencia de obras en dos fases para para la construcción de un total de 173 viviendas, 454 aparcamientos -hay dos plantas sótanos para aparcamientos y trasteros-, 173 trasteros, 8 locales, y 13 piscinas junto a la urbanización interior. Se proyectan 4 viviendas para personas con movilidad reducida y 12 plazas de aparcamiento.

Detalles técnicos

Según los datos técnicos recogidos en el expediente que se aprobará mañana en el Consejo Rector, la parcela tiene una superficie de 9.065,65 metros cuadrados, una edificabilidad de 28.582,45 metros cuadrados, 3.174,50 metros cuadrados de techo comercial, 282 viviendas máximo y una altura de PB+11 (43,70 metros).

También se proyectan ocho locales que suman un total de 3.174,50 metros cuadrados, cumpliendo así con el techo mínimo comercial.

Distribución de las viviendas en La Térmica. / L.O

Por cierto que en la fase 1 se ejecutarán los portales 1,2, 3 y 4 junto a la urbanización interna, mientras que en la segunda se acometerán los portales 5,6 y 7.

Inversión y plazos

Previa a la expedición de la licencia, para la fase uno los promotores deberán entregar una garantía de 1.669.847,32 euros, y de 6.241.927,45 euros para la segunda fase. Se entregarán también 177.803,18 euros por la ampliación de la subestación; 3.014.250,36 euros por el aparcamiento subterráneo; 404.881,95 por la adecuación del espigón; 233.313,47 euros por los condicionantes de la autorización ambiental y 6.073.820,99 euros por el traslado de la subestación. Por tanto, el coste de las garantías asciende a 17.815.844,72 euros.

Vistas desde Térmica Beach. / L.O.

En cuanto al presupuesto de ejecución material para la construcción de la urbanización asciende a 36.553.357,3 euros y se fija un plazo de ejecución de 30 meses.