130 niños se quedan sin jugar al fútbol en Huelin

«Los niños están perdidos y deprimidos. Me cuentan los padres que están tristes y que cuando llega el día del partido comentan: ‘Ahora estaríamos en la primera parte, o en la segunda’».

Quien habla con La Opinión es Hicham Bonaija, vecino de Huelin, portavoz de los padres y gestor del club deportivo Málaga Litoral, que cuenta con 130 niños: de fútbol masculino tienen jugadores de todas las categorías desde los 3 años hasta los 16; y de fútbol femenino, de categoría senior. Además, con ellos también entrena un equipo masculino ucraniano, señala.

Cambio de llaves

Sin embargo, el pasado 1 de octubre, el CEIP Luis de Góngora, en la calle Góngora de Huelin, les informó del cambió de llaves para que el club no pueda jugar más en el campo escolar, y así, hacer efectiva una decisión del consejo escolar, ya comunicada por la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía en septiembre de 2024.

«La temporada pasada, aunque no nos habían renovado la concesión, nos permitieron seguir jugando; se hizo un silencio que nos hizo malinterpretar las cosas», cuenta Hicham Bonaija, quien, junto con su mujer, se hizo cargo de la gestión interna del club la temporada pasada.

Hicham Bonaija, esta semana delante del Colegio Luis de Góngora, en Huelin. / A.V.

El motivo del veto del consejo escolar, explica Hicham, que es padre de tres hijos de 8, 11 y 15 años que juegan en el club, se debe a irregularidades en el pasado que él mismo reconoce: «Las cosas como son: el mantenimiento y la limpieza eran nefastos».

Sin embargo, defiende el portavoz de los padres, desde que él y su mujer se hicieron cargo de la gestión, «la temporada pasada ha sido la mejor; no se pueden quejar ya de la limpieza y el mantenimiento», argumenta, al tiempo que destaca que, este año, el club ha eliminado además la categoría juvenil, que era «un poco más problemática».

Como precisa, antes jugaban entre semana de 5.30 de la tarde a 9 de la noche, más los partidos de los fines de semana. Desde el pasado 1 de octubre, algunas categorías han suspendido los encuentros de la liga provincial, «y los niños están entrenando en la playa, lo que me parece un poco vergonzoso».

Hicham Bonaija explica que han vuelto a solicitar formalmente el uso del campo y aprovecha para pedir al colegio, «con el que mantenemos muy buena relación», que mientras llega la autorización les permitan jugar, «como hicimos la temporada pasada».

De paso, lanza un mensaje: «Estamos abiertos a subsanar cualquier fallo. Esperamos que esto se arregle lo antes posible porque los niños están tristes».

CEIP Luis de Góngora

El director del Colegio Público Luis de Góngora, Jesús Cano, informó a este diario de que el club Málaga Litoral ha usado las instalaciones del centro desde 2017, y ya en 2019 se votó de forma desfavorable a que continuaran, «por un montón de irregularidades».

Ha sido finalmente en 2024 cuando el consejo escolar decidió en firme votar contra la continuidad del club, de ahí que ya en la temporada pasada el colegio avisara de que tenían que dejar de usar el campo «en numerosas ocasiones y como no han salido, al final los Servicios Operativos del Ayuntamiento optaron por cambiar la cerradura».

Los niños del Málaga Litoral entrenan, mientras tanto, en la playa. / A.V.

El director detalla que, entre las irregularidades cometidas por el club se encuentra la falta de limpieza y mantenimiento, así como el montaje de un bar, «cuando no tienen licencia y no existen en los centros de Primaria», subrayó. Jesús Cano también indicó que «no se puede ceder, alquilar o realquilar el campo a terceros». Para el director, las irregularidades «se siguen manteniendo».

Con respecto al futuro, informó que la semana pasada, «con el nombre de otro club», los padres de los jugadores han presentado una propuesta. «Será el consejo escolar el que decida».

Junta de Andalucía

El delegado de Educación, Miguel Briones, declaró ayer que la Delegación ha tratado de mediar en el conflicto, de ahí que en julio de 2024 se reuniera con las partes, incluido el Ayuntamiento.

El delegado recalcó que, ante la lista de irregularidades cometidas por el club, el consejo escolar decidió retirarles el permiso para jugar. «En este caso no existe un convenio con el Ayuntamiento ni una autorización expresa; tenemos una negativa del consejo escolar, que es soberano, y por el principio de la autonomía de los centros, no podemos interferir», resumió.

La única posibilidad para que vuelvan es que el consejo escolar cambie de criterio, indicó.