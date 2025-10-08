El Black Friday generará 3.500 empleos en Málaga, con bajada del 4% por el menor consumo y el efecto 'reforma laboral'

El Black Friday y el Cyber Monday, que abren la campaña navideña, generarán unos 3.500 contratos de trabajo en Málaga para el sector del comercio, la logística y el transporte en esas fechas, según las previsiones de la agencia de recursos humanos Randstad, que calcula un 4% menos de incoporaciones que el año anterior. La "menor capacidad de gasto de las familias tras años de aumentos de precios" y el efecto de la reforma laboral (que ha reducido el número de contratos nuevos al recurrir muchas empresas a llamamientos de fijos discontinuos ya existentes) explican, según Randstad, este descenso en la contratación prevista. En Andalucía, la previsión es de 18.680 empleos, un 6,8% menos que en 2024.

"Aunque este año el volumen de contrataciones decrece en Andalucía respecto a la campaña pasada, el Black Friday sigue siendo un momento clave para sectores como el comercio, la logística y el transporte. Esta campaña continúa marcando el inicio de la temporada navideña y supone una oportunidad esencial para dinamizar el empleo y la actividad económica en nuestro país", ha explicado este miércoles la directora regional de Trabajo Temporal de la zona Sur y Levante de Randstad, Ana Hervás.

Randstad recuerda que estas fechas, que en los últimos años se han consolidado como auténticos hitos del consumo gracias a sus ofertas y promociones, impulsan a numerosas empresas a reforzar sus plantillas para hacer frente al aumento de la demanda.

La provincia de Sevilla liderará el volumen de contrataciones andaluzas con 4.475 firmas, a pesar de registrar un descenso del 9% respecto al año anterior. Le seguirán Almería, con 3.610 contratos (-11%), y Málaga, con 3.500 (-4%). A continuación se sitúan Cádiz, con 2.240 firmas (-8,2%); Granada, con 1.730 (+1,5%); Huelva, con 1.245 (-9,1%); Córdoba, con 1.010 (-4,7%); y Jaén, con 870 (+1,2%).

Contratos por sectores

A nivel nacional, Randstad prevé que el Black Friday y el Cyber Monday generarán alrededor de 110.830 contrataciones en España, una cifra muy similar a la alcanzada en 2024 (110.795). Si analizamos el peso por sectores, el 59,3% de los contratos se firmarán en transporte y logística, concretamente más de 65.700. Esta cifra supone un descenso del 6,8% respecto al año pasado. Por otro lado, el comercio representará el 40,7% del total, alcanzando alrededor de 45.100 empleos, lo que supone un crecimiento del 12,1% en comparación con 2024.

Disponibilidad, experiencia y rápida adaptación al puesto

Las principales demandas de las empresas logísticas para dar respuesta al tradicional repunte del consumo que se da en estas fechas serán empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén y transportistas, además de profesionales destinados a la atención al cliente para atender el auge del comercio electrónico.

Compras en el Black Friday en Málaga, en una imagen de archivo. / Alex Zea

El sector del comercio, por su parte, reforzará sus plantillas principalmente con dependientes, promotores y perfiles comerciales, entre los que se valora el trato cercano con el cliente y sus dotes comunicativas. Tanto para el sector logístico como para el relacionado con el retail, las empresas valoran cada vez más candidatos con competencias digitales y conocimiento de plataformas como consecuencia del incremento del comercio electrónico.