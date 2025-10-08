Esta es la clasificación de los barrios de Málaga por nivel de renta, con casi 37.500 euros de diferencia entre el más rico y el más humilde

La Agencia Tributaria ha publicado este miércoles la estadística de IRPF por códigos postales de 2023, que recoge información de las declaraciones de los barrios de los grandes municipios españoles -aquellos con más de 200.000 habitantes, más de 100.000 declaraciones presentadas o una renta bruta agregada de más de 2.200 millones de euros-. En el caso de Málaga capital, los cinco distritos postales con mayor renta bruta media son Malagueta-Monte Sancha (58.513 euros), Cerrado de Calderón-Hacienda Paredes (43.813), Ensanche Centro-Soho (43.519), Pedregalejo-Morlaco-Las Acacias-El Palo (39.966) y La Goleta-San Felipe Neri-Centro Histórico (31.593). Por contra, el distrito de renta más baja de la ciudad es Martiricos-La Roca-Palma-Palmilla, con 21.084 euros.

Así, la zona más pudiente de Málaga (Malagueta-Monte Sancha) presenta unos ingresos que son más del triple que los de la parte humilde (Martiricos-La Roca-Palma-Palmilla). En números redondos, la diferencia entre ambos distritos es de casi 37.500 euros.

Hay que tener en cuenta que esta estadística recoge únicamente los datos de renta, no de patrimonio, y solo de las personas que presentaron declaración de IRPF en 2023, lo que deja fuera, entre otros casos, a quienes no tenían obligación de presentar liquidación

En el resto de distritos de Málaga, los valores recogidos por la Agencia son, en orden decreciente, los de El Bulto-Jardín de La Abadía-La Princesa (31.338 euros), La Merced-Barcenillas-Seminario (31.093), Polígono del Guadalhorce-Guadalmar-Carretera de Cádiz (30.879), Churriana-La Noria-Buenavista (30.264), Bailén-Miraflores-Suárez-Teatinos (30.094), El Chaparral-Los Morales-Torremar (29.668), Carranque-Hazas Cuevas (29.508), Olletas-Sierra Blanquilla-El Ejido (28.419), Perchel Norte-La Trinidad (25.237), Cruz de Humilladero (24.609), Ciudad Jardín (23.918 ), Campanillas-Puerto La Torre (23.597), Barceló-El Torcal-Girón-Vistafranca-La Cordobesa (23.196) y Campanillas (23.001).

Ranking en España

En España, el barrio de La Moraleja (Alcobendas, Madrid) se mantuvo en 2023 como el de mayor renta de España, según la Agencia Tributaria, con una media de 196.429 euros brutos, pese a experimentar un pequeño retroceso del 0,4 % con respecto al dato del año anterior.

Tras La Moraleja, los barrios de Ciudalcampo y Fuente del Fresno, ambos en el municipio madrileño de San Sebastián de los Reyes, se colocan en el segundo y tercer puesto, con una renta media de 121.838 euros y 108.354 euros, respectivamente.

El municipio de San Sebastián de los Reyes no aparecía en la estadística de 2022 pero sí lo hace en la de 2023 al haber rebasado el umbral requerido de renta bruta agregada.

Los siguientes puestos son para los barceloneses Vallvidrera-Tibidabo y Les Planes (107.513 euros de renta bruta media), Muntaner (106.734 euros) y Pedralbes (104.963 euros).

El séptimo puesto es para Somosaguas-Humera (Pozuelo de Alarcón, Madrid), con 104.013 euros; el octavo, para Aravaca (Madrid, 103.933 euros) y el noveno, para Salamanca-Goya (Madrid, 103.712 euros).

Torreblanca repite como el barrio de menor renta

En el otro lado de la clasificación, el barrio sevillano de Torreblanca repite como el de menor renta media (11.354 euros) seguido, de nuevo, del alicantino Nou Alacant (16.868 euros).

El tercer puesto es para Cortijos de Marín (Roquetas de Mar, Almería, 17.210 euros), seguido de Carrús (Elche, Alicante, 17.670 euros), San Matías-Los Andenes-Chumberas (Santa Cruz de Tenerife, 18.972 euros), Ciudad Jardín (Alicante, 19.000 euros) y Sector Sur-Polígono del Guadalquivir (Córdoba, 19.440 euros).

Diferencias en el origen de las rentas

La estadística también permite observar cómo las diferencias en la composición de las rentas en los distintos barrios.

Así, poco más de la mitad las rentas declaradas de La Moraleja proceden del trabajo (58,55 % del total) y el resto se reparte en rentas del capital (17,79 %), actividades económicas (10,68 %) y ganancias patrimoniales (11,53 %).

En Torreblanca, en cambio, las rentas del trabajo suponen el 75,18 % del total, con una escasa representación del capital (0,22 %), actividades económicas (1,83 %) y ganancias patrimoniales (0,47 %).