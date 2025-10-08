Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Detenido en Málaga por forzar la caja de limosnas de la capilla la Piedad

La Policía Nacional atribuye al arrestado otros cinco hurtos en bares y restaurantes del Centro

Las cámaras de seguridad de la capilla grabaron al presunto autor.

La Opinión

Málaga

Un hombre de 50 años ha sido detenido en Málaga por presuntamente forzar una caja de limosnas en el interior de la capilla de la Hermandad de la Piedad, localizada en el barrio de El Molinillo. La investigación de la Policía Nacional también le atribuye otros cinco delitos de hurto en establecimientos de la zona Centro de la capital, la mayoría en bares y restaurantes.

La Comisaría Provincial de Málaga ha informado este miércoles que las pesquisas, llevadas a cabo por agentes adscritos al grupo de investigación de la Comisaría de Distrito Centro, se iniciaron con la denuncia presentada a finales del mes de agosto por los responsables de la hermandad, quienes informaron de la sustracción y forzamiento de una caja de limosnas que se hallaba dentro de la capilla. Los hechos, que "generaron alarma social en la zona", fueron recogidos por las cámaras de seguridad del templo, por lo que los policías se centraron en la identificación del delincuente.

De forma paralela, la Policía Nacional fue recibiendo distintas denuncias por hurtos al descuido en establecimientos del centro de la ciudad, la mayoría en negocios de hostelería. El sospechoso de estos últimos sucesos, que por sus características físicas apuntaban a un mismo autor y coincidía con el artífice del asalto a la capilla, aprovechaba cualquier distracción de los empleados para acceder a la barra para apoderarse del dinero de la caja registradora o los objetos de valor que encontraba a su paso. Una vez identificado, la dificultad fue localizarlo por "las importantes medidas de seguridad que tomaba", pero un dispositivo de búsqueda en las áreas más frecuentadas por el sospechoso culminó con su detención.

