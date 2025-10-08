Los enfermeros del Hospital Regional de Málaga amenazan con volver a la huelga: “La plantilla está al límite”

Los enfermeros del Hospital Regional Universitario de Málaga amenazan con volver a la huelga ante la “gravísima situación” que atraviesa la Enfermería debido a la falta de personal. Según las estimaciones de Satse, faltan cerca de 300 profesionales en todo el complejo hospitalario, que incluye el Hospital Materno y el Civil.

La gota que ha colmado el vaso, según el sindicato, y que ha provocado que los profesionales se encuentren “al borde” de la reanudación de la huelga, ha sido que el pasado domingo el Servicio de Cirugía Torácica se quedó sin personal de enfermería para relevar al turno de noche. Un hecho que, para Satse, refleja el “nivel de precariedad y abandono” que sufre la profesión.

Según relata el sindicato, durante la mañana del domingo, el turno de noche del Servicio de Cirugía Torácica no pudo ser relevado ante la ausencia total de enfermeros para cubrir el turno de mañana. Esto obligó a una “reorganización improvisada” y que se tuviese que movilizar a profesionales de la plantilla de Enfermería de Medicina Interna y Digestivo para cubrir dicho relevo, dejando estos servicios infradotados.

Respuesta del hospital

Por su parte, desde la Dirección del Hospital Regional han explicado que “diferentes incidencias sobrevenidas y ajenas a nuestra gestión de recursos humanos”, dificultaron la cobertura inmediata del turno, “pese a los esfuerzos realizados por parte del equipo de coordinación de enfermería”.

Aun así, han subrayado que se adoptaron “de forma inmediata” las medidas organizativas oportunas para “minimizar el impacto asistencial, redistribuyendo temporalmente los recursos disponibles y garantizando en todo momento la atención y seguridad de los pacientes”.

Huelga inminente

No obstante, el sindicato ha puntualizado que no se trata de una "incidencia puntual”, sino que es el “resultado directo de una gestión que lleva años dejando a la enfermería en situación límite”. “No podemos seguir permitiendo que se juegue con la seguridad de los pacientes ni con la salud de los profesionales”, resaltan desde Satse, que aclara que, ante la falta de respuesta por parte de la Dirección Gerencia del Hospital Regional y del Servicio Andaluz de Salud (SAS), la Enfermería del centro se dirige hacia una convocatoria de huelga.

Según detalla Jesús Jiménez, delegado de Satse en el Regional, ya han fijado una fecha para reunirse y decidir si convocan una nueva jornada y cuando sería. Además, advierte que en esta ocasión, a diferencia de las dos jornadas previas, será, en un principio, ‘sine die’, es decir, indefinida. “La mayoría de gente lo que ha pedido es reanudarla”, sostiene Jiménez, que adelanta que otras categorías se están planeando sumarse a la convocatoria de paro.

Objetivo de la huelga

El objetivo de la huelga, según explican desde el sindicato, es dar un “toque de atención definitivo” para que se adopten medidas “inmediatas” que permitan restablecer unas “condiciones de trabajo dignas” y una dotación adecuada en todas las unidades.

Protesta de enfermeras del Satse para pedir más contrataciones en el Hospital Regional. / Arancha Tejero

La última jornada de paro fue el pasado 18 de junio, coincidiendo con una concentración que congregó a más de 300 enfermeros de todos los servicios frente a la escalinata del pabellón A del hospital. “Yo llevo como delegado y enfermero desde el 2003 y no había vivido una concentración tan numerosa y solo de enfermería”, apunta Jiménez, que asegura que los profesionales de la enfermería “no pueden más”, debido a la presión asistencial que provoca esta falta de profesionales.

UCI sin enfermeros suficientes

El sindicato también denuncia que se han vuelto a abrir camas en la Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) sin disponer personal de enfermería necesario para atenderlas, obligando a movilizar a enfermeros de otras unidades como Recuperación o UCC, para cubrir dichos descubiertos

“La UCI requiere una dotación de enfermería altamente especializada y suficiente, tanto por la complejidad técnica de los cuidados como por la vigilancia continua que precisan los pacientes críticos”, recuerda el sindicato en el comunicado, en el que también advierten de la “situación de extrema saturación” que atraviesa el servicio de Urgencias del hospital, donde los profesionales se ven obligados a asumir ratios de pacientes muy por encima de lo recomendado, con casos más complejos, pero con menos enfermeros.

Según el sindicato, la situación no mejora en las plantas de hospitalización, donde la plantilla de enfermería es “paupérrima”. “Los turnos no se cubren, la movilización del personal es continua y la presión asistencial es constante, lo que ha generado un clima de agotamiento físico y psicológico entre los profesionales”, concluye Satse, que alerta de que “la plantilla está al límite”.