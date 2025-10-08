Certamen
Dos fotografías de Málaga aspiran a ser la mejor foto de España en Instagram
La quinta edición del certamen fotográfico en Instagram ‘Mi Rincón Favorito’, que este año ha reunido más de 4.000 imágenes de todo el país
Un total de 15 fotografías andaluzas, entre ellas dos tomadas en la provincia de Málaga, y una en Melilla, han sido seleccionadas como finalistas en la quinta edición del certamen fotográfico en Instagram ‘Mi Rincón Favorito’, que este año ha reunido más de 4.000 imágenes de toda España.
Las dos imágenes malagueñas finalistas capturan la diversidad paisajística de la provincia a través de la mirada de sus autoras. Por un lado, Carla Moledo Durán presenta una escena de atardecer en la playa de San Luis de Sabinillas (Manilva), una postal serena y luminosa que refleja la calma del litoral malagueño.
Por otro, Rocío Ortiz García ofrece una evocadora imagen nocturna de Canillas de Aceituno, donde un rincón del casco urbano aparece enmarcado por un cielo estrellado, representando la belleza del interior de la Axarquía.
Premios
El certamen nacional ‘Mi Rincón Favorito’ tiene como objetivo poner en valor el turismo y el patrimonio local, utilizando la fotografía y las redes sociales como herramienta de difusión. En esta edición, se repartirán 7.400 euros en premios, incluyendo cinco galardones nacionales y diez accésits, además de más de 5.000 euros en premios locales.
Los finalistas autonómicos se anunciarán hasta el 9 de octubre a través de www.mirinconfavorito.com y sus perfiles oficiales en redes sociales. El anuncio de los ganadores nacionales tendrá lugar el próximo 16 de octubre.
