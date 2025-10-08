Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Medio ambiente

¿Qué es la hormiga 'fantasma'? La nueva especie invasora detectada en Málaga

Esta especie invasora supone un riesgo potencial tanto para los hogares como para negocios o sectores en los que se manipulan alimentos.

La hormiga fantasma, así se le denomina a esta nueve especie invasora.

La hormiga fantasma, así se le denomina a esta nueve especie invasora. / La Opinión

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

A la larga lista de especies invasoras que se han notificado, Málaga tiene que sumar una nueva: la hormiga fantasma. Se trata de la especie Tapinoma melanocephalum, comúnmente conocida como hormiga fantasma, que ha sido avistada en una urbanización de Marbella

Así lo confirma Anticimex, empresa especializada en control de plagas y sanidad ambiental, en colaboración con el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF-UAB), 

Este hallazgo, publicado en el Boletín de la Sociedad Andaluza de Entomología, hace prever una posible expansión de esta hormiga hacia otras provincias de Andalucía, ya que las condiciones climáticas de la costa andaluza -con inviernos suaves- contribuyen a la supervivencia de esta plaga de hormigas, que se desarrolla a temperaturas por encima de los 25º con una humedad ambiental elevada.

Hormiga blanca miden entre 1.3 y 2.5 milímetros

Hormiga blanca miden entre 1.3 y 2.5 milímetros / La Opinión

Esta especie invasora fue registrada por primera vez en España en Gran Canaria en el año 2003, y desde entonces se ha detectado en varias localidades de las Islas Canarias y de la península: Barcelona, Alicante y Asturias, además del reciente hallazgo en Málaga. Se caracteriza por su reducido tamaño (1,5 mm), coloración pálida y movimientos rápidos y erráticos, lo que dificulta su detección. Precisamente por estas características se le conoce comúnmente como hormiga fantasma.

Consecuencias

La hormiga fantasma tiene un impacto considerable tanto en viviendas particulares como en el sector alimentario. Debido a su atracción por los alimentos azucarados, afecta especialmente a comercios de alimentos, locales de restauración, industria alimentaria, hospitales, y también a la agricultura en invernaderos. Por lo tanto, su presencia supone un riesgo potencial tanto para los hogares como para negocios o sectores en los que se manipulan alimentos.

Tal como explica Carlos Pradera, experto en control de plagas urbanas de Anticimex y autor de la nota científica con la primera cita de esta hormiga en Andalucia: “Este reciente hallazgo en Andalucía, concretamente en una urbanización de Marbella, confirma la mayor distribución de esta especie invasora en España y nos hace prever su expansión hacia otras provincias de Andalucía. La hormiga fantasma se considera una plaga urbana y el clima cálido favorece su supervivencia, no solo en el interior de las viviendas sino también en exteriores”.

Cómo prevenir y combatirlas

Desde Anticimex se recomiendan diferentes actuaciones que pueden ayudar a prevenir y controlar la presencia de hormigas:

Noticias relacionadas y más

  • Mantener una higiene estricta en superficies y almacenamiento de alimentos, especialmente azucarados.
  • Llevar a cabo la retirada o gestión adecuada de restos alimenticios.
  • Inspeccionar las mercancías o alimentos que nos llegan a casa.
  • Ante la sospecha de la presencia de esta hormiga, contactar con profesionales para evitar su rápida expansión en el interior del edificio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. En marcha la demolición de los cines Málaga Nostrum: ¿qué se va a hacer ahí?
  2. Así es el monumento natural más antiguo de Málaga: tiene mil años y fue venerado por los Reyes Católicos
  3. Así es el único bar de Málaga con camperos las 24 horas: con más de 30 años de historia y 500 servicios al día
  4. Abrevaderos, flechas, anestésicos y eutanasia: el plan de Málaga para frenar la incursión de los jabalíes
  5. El restaurante de Málaga con comida casera 'como la que haría tu abuela': platos contundentes con vistas 'impresionantes
  6. Fin a los coches de caballos en Málaga: cuánto ha pagado el Ayuntamiento y qué pasará con los animales
  7. Así es el paraje de Málaga que permite disfrutar de un mirador 'excepcional' con las mejores vistas del mar, la sierra y los campos de castaños
  8. Sólo nueve pueblos escapan al riesgo de sufrir despoblamiento hasta 2030

Paseo Marítimo de Pedregalejo: comienza su transformación para estrenarlo el próximo verano

Paseo Marítimo de Pedregalejo: comienza su transformación para estrenarlo el próximo verano

¿Qué es la hormiga 'fantasma'? La nueva especie invasora detectada en Málaga

¿Qué es la hormiga 'fantasma'? La nueva especie invasora detectada en Málaga

Los jóvenes extutelados de Málaga que rompen estigmas: "Nuestro único objetivo ha sido estudiar"

Los jóvenes extutelados de Málaga que rompen estigmas: "Nuestro único objetivo ha sido estudiar"

Esta es la clasificación de los barrios de Málaga por nivel de renta, con casi 37.500 euros de diferencia entre el más rico y el más humilde

Esta es la clasificación de los barrios de Málaga por nivel de renta, con casi 37.500 euros de diferencia entre el más rico y el más humilde

Expertos llaman a la detección precoz de las cataratas, que afectan al 25% de los mayores de 50 años

Expertos llaman a la detección precoz de las cataratas, que afectan al 25% de los mayores de 50 años

La Junta pone orden en el Registro de Turismo: no más altas de pisos turísticos en ciudades con restricciones

La Junta pone orden en el Registro de Turismo: no más altas de pisos turísticos en ciudades con restricciones

La urbanización de La Térmica avanza: 173 viviendas comenzarán su construcción en dos fases

La urbanización de La Térmica avanza: 173 viviendas comenzarán su construcción en dos fases

130 niños de Huelin sin fútbol: el drama tras el cierre del campo escolar

130 niños de Huelin sin fútbol: el drama tras el cierre del campo escolar
Tracking Pixel Contents