¿Qué es la hormiga 'fantasma'? La nueva especie invasora detectada en Málaga

A la larga lista de especies invasoras que se han notificado, Málaga tiene que sumar una nueva: la hormiga fantasma. Se trata de la especie Tapinoma melanocephalum, comúnmente conocida como hormiga fantasma, que ha sido avistada en una urbanización de Marbella.

Así lo confirma Anticimex, empresa especializada en control de plagas y sanidad ambiental, en colaboración con el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF-UAB),

Este hallazgo, publicado en el Boletín de la Sociedad Andaluza de Entomología, hace prever una posible expansión de esta hormiga hacia otras provincias de Andalucía, ya que las condiciones climáticas de la costa andaluza -con inviernos suaves- contribuyen a la supervivencia de esta plaga de hormigas, que se desarrolla a temperaturas por encima de los 25º con una humedad ambiental elevada.

Hormiga blanca miden entre 1.3 y 2.5 milímetros / La Opinión

Esta especie invasora fue registrada por primera vez en España en Gran Canaria en el año 2003, y desde entonces se ha detectado en varias localidades de las Islas Canarias y de la península: Barcelona, Alicante y Asturias, además del reciente hallazgo en Málaga. Se caracteriza por su reducido tamaño (1,5 mm), coloración pálida y movimientos rápidos y erráticos, lo que dificulta su detección. Precisamente por estas características se le conoce comúnmente como hormiga fantasma.

Consecuencias

La hormiga fantasma tiene un impacto considerable tanto en viviendas particulares como en el sector alimentario. Debido a su atracción por los alimentos azucarados, afecta especialmente a comercios de alimentos, locales de restauración, industria alimentaria, hospitales, y también a la agricultura en invernaderos. Por lo tanto, su presencia supone un riesgo potencial tanto para los hogares como para negocios o sectores en los que se manipulan alimentos.

Tal como explica Carlos Pradera, experto en control de plagas urbanas de Anticimex y autor de la nota científica con la primera cita de esta hormiga en Andalucia: “Este reciente hallazgo en Andalucía, concretamente en una urbanización de Marbella, confirma la mayor distribución de esta especie invasora en España y nos hace prever su expansión hacia otras provincias de Andalucía. La hormiga fantasma se considera una plaga urbana y el clima cálido favorece su supervivencia, no solo en el interior de las viviendas sino también en exteriores”.

Cómo prevenir y combatirlas

Desde Anticimex se recomiendan diferentes actuaciones que pueden ayudar a prevenir y controlar la presencia de hormigas: