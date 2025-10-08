Jamonth llevará la cultura urbana a Plaza Mayor el próximo 11 de octubre

El Centro Comercial Plaza Mayor, gestionado por Sonae Sierra, se convertirá el próximo sábado 11 de octubre de 12:00 a 18:00 horas en un gran escenario de arte y expresión urbana con la celebración de una nueva edición de Jamonth, un encuentro cultural que desde 2014 impulsa El Círculo Breaking junto a Málaga Breaking Club.

La cita, de carácter gratuito, propone una jornada en la que se sucederán talleres, competiciones y exhibiciones que acercarán al público la riqueza de la cultura hip-hop en sus diferentes formas.

La programación arrancará al mediodía con un taller de breakdance y otro de graffiti abiertos a la participación de todas las edades, que buscan despertar la creatividad y ofrecer un primer contacto con estas disciplinas.

Por la tarde, el ambiente se intensificará con la celebración de dos competiciones que reunirán a bailarines de distintos estilos: el 2vs2 All Styles, donde parejas de bailarines pondrán a prueba su versatilidad frente a un jurado integrado por Caro BM, Salara y Paloma Ramos con la música de DJ Alias Lord y la conducción de Xven, y el 72Smoke Breaking, una batalla de gran dinamismo que contará con las valoraciones de Xven, Nicoloco y Ninja Nómada, el acompañamiento sonoro de Aka Wave en directo y la animación de Alias Lord como maestro de ceremonias. Los ganadores recibirán premios en metálico que reconocen el esfuerzo y la creatividad desplegada en cada actuación.

Además de la competición, el público podrá disfrutar de una exhibición de graffiti en vivo a cargo de Hide Two, así como de una muestra de breaking con el colectivo Málaga Break Squad, uno de los grupos más representativos de la escena local. Con estas actividades, Jamonth reafirma su vocación de servir como espacio de encuentro e intercambio para artistas y aficionados, fomentando tanto la participación como la convivencia en torno a la cultura urbana.

“Desde Plaza Mayor creemos firmemente en la importancia de apoyar eventos culturales que promuevan la creatividad y la expresión artística en nuestra ciudad. Jamonth es un claro ejemplo de cómo la cultura urbana puede unir a artistas, aficionados y familias, generando espacios de aprendizaje, diversión y convivencia. Nos complace ser parte de este proyecto que impulsa el talento local y fomenta la diversidad cultural en Málaga.”, afirma el director del centro comercial, Rafael Perea Luque.