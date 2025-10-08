Jared Leto revela sus impresiones de Málaga tras su visita a la Comic-Con: "Me encanta decirlo"

Jared Leto desató la locura en la provincia malagueña con su participación en la San Diego Comic-Con Málaga, donde reunió a miles de asistentes para presentar uno de los proyectos más esperados del actor y cantante con Disney: la película Tron: Ares, que llega a los cines este viernes. Pero esta no era la primera incursión que el estadounidense hacía en el territorio, sino que ya ha acudido a municipios como Fuengirola con su banda '30 Seconds to Mars'.

Unas visitas que han hecho que el artista se sienta cada vez más atraído y sorprendido por Málaga, no solo por su belleza y riqueza, sino también por su propia fonética. Así lo ha asegurado Leto en una entrevista concedida a la Cadena SER, en la que ha asegurado: "Me encanta Málaga, es un lugar estupendo".

Jared Leto, enamorado de Málaga por su belleza y su pronunciación

Además, el estadounidense de 53 años ha afirmado que toda la provincia en su conjunto es "preciosa" pero que, además, se siente atraído por un curioso motivo: la pronunciación de la palabra 'Málaga'. "Me encanta decirlo. Málaga. Es muy guay. Cuando lo dices, te hace sentir genial", ha señalado entre bromas el intérprete, que ha querido mostrar su pronunciación con nombres de ciudades como Barcelona o Madrid.

"Todos los nombres molan. Me gusta España, pero mi favorito es Mallorca. Es la mejor para mí porque me encanta el agua. Es tan bonita", ha continuado el actor.

La ciudad de Málaga que más frustra a Jared Leto

Sin embargo, a pesar de que su corazón esté en las Islas Baleares, hay un municipio de Málaga que ha conseguido conquistarle y frustrarle a partes iguales: Fuengirola. "No puedo decirlo", ha afirmado el artista mientras pedía a su entrevistador que lo pronunciara, tras lo que ha indicado que es necesario tener "buena suerte" para pronunciarlo adecuadamente.

"No puedo decirlo, pero es un gran lugar para dar un concierto. Estuve con '30 Seconds to Mars' y, gracias", ha recalcado el intérprete, que ha asegurado que en los últimos meses ha realizado cinco "conciertos increíbles" en España, por lo que siempre se alegra volver al país y a Málaga en cada ocasión que puede.