Los jóvenes extutelados de Málaga que rompen estigmas: "Nuestro único objetivo ha sido estudiar"

Tres jóvenes extutelados que hoy cursan estudios universitarios son ejemplo de cómo el acompañamiento institucional puede cambiar el rumbo de una vida. Saúl, Mihail y Mamadou han pasado años en centros de protección de menores, pero hoy comparten un techo, proyectos de vida y muchas ganas de devolver a la sociedad lo que un día se les ofreció. Todo ello, gracias al convenio entre la Universidad de Málaga (UMA) y la Junta de Andalucía que les permite estudiar y residir en la Residencia Universitaria Jiménez Fraud.

Saúl Javier Bayena, de Torremolinos, lleva casi toda su vida en centros de protección. Su madre es de Guinea Ecuatorial y su padre, de Salamanca: “He estado en centros desde los seis años. Fue mi trabajadora social quien habló con los directores de la residencia para que pudiera entrar en la residencia. Y gracias a eso hoy estudio primero de Educación Social”, cuenta.

"Nos sentimos súper afortunados. Hay muchos recursos. Yo ya hice un grado superior y ahora estoy en la universidad. Tengo 20 años y valoro mucho esta oportunidad”. Y añade: “Ahora me toca a mí ayudar. Quiero trabajar en centros de menores para devolver lo que me dieron”, adelanta.

Desde 2018, la Universidad de Málaga, en colaboración con la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, acoge a jóvenes como Saúl: “Este proyecto ha sido una apuesta clara por el acompañamiento a jóvenes extutelados. Les damos alojamiento, manutención y seguimiento social. Para nosotros es un orgullo ver cómo evolucionan y crecen”, destaca María José Berlanga, vicerrectora de Igualdad de la UMA.

Mihail Ungur, de origen rumano, llegó a Málaga hace ocho años. Ha pasado por varios centros de protección de menores y ahora estudia Periodismo, aunque valora pasarse a Psicología: “Desde los 15 hasta los 18 estuve en centro de menores. Estudiar es una oportunidad que no hay que desaprovechar”, dice con convicción.

Según Berlanga, desde que comenzó el programa, han pasado por esta residencia un total de 14 jóvenes extutelados: “Suelen ser entre cuatro y cinco por año. Muchos de ellos están empezando a ayudar, como profesionales, de la misma manera en la que ellos fueron ayudados. Son un ejemplo”.

"Queremos que no se sientan solos"

Ruth Sarabia, delegada territorial de Inclusión Social en Málaga, subraya el compromiso de la Junta: “Tenemos 970 menores tutelados que, al cumplir la mayoría de edad, se convierten en extutelados. No nos olvidamos de ellos. Queremos que no se sientan solos, especialmente aquellos que deciden seguir formándose. Muchos son españoles, otros vienen de fuera, pero todos tienen algo en común: valoran la vida que se les pone por delante”.

Sarabia explicó que actualmente disponen de 150 plazas para jóvenes mayores de edad en riesgo de exclusión. “La idea es que, como no parten de las mismas oportunidades, podamos darles un plus para que tengan facilidades reales. Apostamos por ellos porque queremos que puedan construir su futuro con dignidad. Aquellos que destacan entran bonificados a la universidad y también en la residencia”.

Romper con los prejuicios

Mamadou llegó a Málaga desde Guinea en 2017. Ingresó en un centro de menores, cursó la ESO y el Bachillerato, y luego pasó por una asociación de apoyo laboral: “Mi objetivo siempre fue estudiar. Me dediqué a eso. Estuve cuatro años en centros y luego se me consiguió una plaza en esta residencia. Estoy muy agradecido. En noviembre empiezo un máster en Consultoría Laboral”, cuenta con una mezcla de orgullo y emoción.

Mamadou también quiso responder a los prejuicios que ciertos sectores vierten sobre los menores extranjeros no acompañados (menas): “Algunos partidos como Vox dicen muchas cosas que no son verdad. Deberían investigar más, porque hay delincuentes que no son menas, y yo conozco muchos menas que son fantásticos y están estudiando. Es una estrategia política para conseguir votos, pero no refleja la realidad”.