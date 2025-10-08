La Junta pone orden en el Registro de Turismo: no más altas de pisos turísticos en ciudades con restricciones

En pleno auge regulador de las viviendas de uso turístico, la Junta de Andalucía ha decidido, por fin, poner orden en el Registro de Turismo, el "censo" oficial donde deben figurar no solo todo tipo de alojamientos turísticos operativos en la ciudad, incluido hoteles, casas rurales... sino empresas del sector, como las agencias de viajes o las oficinas de turismo.

Este registro se había convertido en una especie de "agujero negro", ya que cualquier propietario de una vivienda podía inscribirla como de uso turístico de forma automática con una declaración responsable que se obtenía rellenando un formulario online. Esto ha permitido que, con independencia de las restricciones que los ayuntamientos andaluces, incluido Málaga, han ido implementando valiéndose de la regulación urbanística municipal, las altas no llegaran a frenarse.

Esto es así porque aunque la vivienda de uso turístico no cumpliera con la normativa municipal, podía darse de alta con la declaración responsable y estar en funcionamiento hasta que la Inspección de Turismo iniciase el proceso para tramitar la baja. Hay que recordar que la Junta de Andalucía ha dado de baja ya casi 4.000 viviendas de uso turístico en Málaga por incumplir la normativa urbanística o turística.

Turistas este verano en la capital malagueña. / | ÁLEX ZEA

Cambios en el Registro Turismo

Para evitar que esto se siga produciendo, la Junta de Andalucía ha introducido cambios en el sistema de inscripciones, para impedir nuevas altas en ciudades donde ya existen limitaciones urbanísticas.

El sistema contempla la suspensión del alta de viviendas de uso turístico por un periodo determinado o número máximo de viviendas por zona, según explica la Consejería de Turismo en un comunicado. "Dicho mecanismo implicaría que, aquellas declaraciones responsables de alta en las que concurrieran dichos incumplimientos urbanísticos, no llegarían a inscribirse", se explica.

Este nuevo mecanismo, que está ya en vigor, como confiman fuentes autonómicas a este periódico, supone que cuando se presenta una declaración responsable para dar de alta una vivienda turística en una zona restringida, "se genera automáticamente una resolución teniendo por no presentada la declaración". Por el momento, la medida se ha implementado en Málaga junto a Sevilla, Cádiz y El Puerto de Santa María, a las que se irán incorporando otras ciudades de forma progresiva.

Turistas junto a la Catedral de Málaga, en el Centro Histórico de la capital. / Alex Zea

La Junta defiende que esta medida ofrece una "mayor seguridad jurídica" para el ciudadano ya que se evita que se abra un proceso de cancelación y de "posible depuración de responsabilidades" que puede conllevar una sanción. Del lado de la administración, se reduce la gran carga de trabajo que supone la tramitación y seguimiento del proceso administrativo que exige la cancelación de los pisos turísticos incumplidores.

Garantizar la "excelencia"

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, defiende que esta medida demuestra que la Junta "sigue avanzando en la regulación, la ordenación y el control de este fenómeno alojativo que ha crecido en los últimos años en la comunidad", además de garantizar "la excelencia del destino andaluz", con alojamientos que "cumplan con la calidad y la legalidad".

El consejero ha recordado que la Junta viene trabajando de la mano de los ayuntamientos para gestionar el control de estos alojamientos turísticos con la firma de ocho convenios para reforzar el control y el intercambio de información. Además, más de una veintena de convenios se encuentran en tramitación en la actualidad.

Según los últimos datos disponibles en el Registro de Turismo de Andalucía consultados por este periódico, en la provincia de Málaga hay 86.833 viviendas de uso turístico registradas, con 458.801 plazas ofertadas. En la capital malagueña, son 12.876 alojamientos, con 65.515 plazas.