Sueltan tres parejas de camaleones en el parque forestal Cerro Vallejo

La concejala delegada de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez, ha participado este miércoles en una nueva suelta camaleones, en el marco del Proyecto Camaleón coordinado por Biodiversity Node y la Universidad de Málaga, con la colaboración técnica del Ayuntamiento de Málaga y con la financiación de Naturgy, dentro de sus acciones de biodiversidad de la Central de Ciclo Combinado (CCC) de Málaga.

A través de esta iniciativa, esta mañana han sido reintroducidas tres parejas en el parque forestal de Cerro Vallejo del distrito Campanillas, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Este proyecto propone un enfoque multidisciplinar para la conservación de esta especie en el ámbito local, apoyando y reforzando las acciones que ya desarrolla el Ayuntamiento de Málaga en la recuperación de la especie a través del Centro de Recuperación, ubicado en el Centro de Protección Animal Municipal (Cepam) del Camino de las Erizas, 5.

Desde la puesta en marcha del programa municipal en 2011, ya son más de 900 los ejemplares atendidos y recuperados para su reintroducción en espacios naturales.