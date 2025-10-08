Málaga vivirá un último trimestre de 2025 más seco y caluroso de lo normal

La provincia de Málaga experimentará un último trimestre de 2025 más seco de lo normal y con temperaturas más altas de lo habitual para esta época del año. Así lo ha adelantado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), al tiempo que acaba de completar el análisis de lo que ha sido el año hidrológico en territorio malagueño.

El dato más llamativo lo arroja la pluviometría, puesto que las lluvias registradas han superado en un 12% a la media histórica para el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2024 y el pasado 30 de septiembre. Días atrás dábamos un repaso a lo que la red de estaciones de la Junta de Andalucía marcaba, localidad por localidad, en cuanto a este registro.

Ahora la Aemet fija en un total de 724 litros por metro cuadrado la media oficial para la provincia. Y aún va más allá, porque además de destacar que fue un año hidrológico más húmedo de lo normal, se situó como el número 18 dentro del listado con los ejercicios más lluviosos desde que arrancó la serie histórica en 1961.

Ese exceso de humedad se ha traducido en un punto y aparte en cuanto a la deriva que la sequía había marcado para la provincia durante los tres anteriores años hidrológicos. Las intensas precipitaciones de marzo pasado han propiciado que a fecha de 1 de octubre los embalses albergasen el triple de agua que un año antes.

Hace 12 meses los pantanos de la provincia no sumaban ni 100 hectómetros cúbicos de agua almacenada. Y era dramática la situación de La Viñuela, con apenas 22,6 hectómetros cúbicos de los 164 que puede llegar a preservar. Y estaban por debajo de los 20 hectómetros cúbicos las tres presas del Guadalhorce, capaces de reunir de manera conjunta casi 350 hectómetros cúbicos, de los más de 610 que la provincia aúna como aforo máximo en sus siete embalses principales.

Aún con las reservas en niveles muy superiores a los imaginables hace justo un año, el campo mira al cielo y espera nuevas precipitaciones. Los cultivos en suelos de secano aguardan como nunca unas lluvias que no se producen de manera generalizada desde marzo. Son por lo tanto cerca de siete meses sin que ciertas explotaciones agrarias hayan podido mejorar su estado. Y la preocupación también se extiende a la ganadería, obligada por lo general a tener que ser alimentada con piensos.

Una mujer se protege del sol con un paraguas. / Álex Zea

Nueva inestabilidad a la vista

Además de facilitar los análisis de lo que ha dado de sí el anterior año hidrológico y de adelantar detalles sobre cómo evolucionará la meteorología, según los modelos que se manejan, de aquí a final de año, el director de la Agencia Estatal de Meteorología en Málaga (Aemet), Jesús Riesco, reconoce que en los próximos días habrá un paréntesis a estas semanas de temperaturas más elevadas de lo habitual.

«A partir de este jueves vuelve a inestabilizarse la provincia, con la llegada de algunos chubascos, debidos a un embolsamiento de aire frío en altura, que permanecerá hasta el lunes. La probabilidad de precipitación será en mayor medida de cara a este viernes. Pero seguirá la incertidumbre hasta el lunes», relata el propio Riesco.