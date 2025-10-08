Paseo Marítimo de Pedregalejo: comienza su transformación para estrenarlo el próximo verano

El ruido es ensordecedor cuando la picadora comienza a taladrar la solería del Paseo Marítimo de Pedregalejo. Poco a poco, desde el arroyo Jabonero, el suelo se va levantando y avanzando la zona de obra que va a cambiar la imagen de este paseo. Serán diez meses de obra, lo justo para que se pueda inaugurar en el verano de 2026. Si no hay retrasos, que, inicialmente, no deberían producirse.

Por delante le quedan diez meses de obra a la empresa Ingeniería, Obras y Tecnología Europea S.L., adjudicataria de un proyecto que ha tenido mucha negociación detrás para intentar conciliar intereses enfrentados. Por un lado, el objetivo del Ayuntamiento de Málaga de aumentar la zona de paseo, colapsada de forma frecuente por la estrechez del paseo (8 metros de anchura) y la presencia de terrazas, que ocupan gran parte de esa anchura. Como primera medida está eliminar el escalón que separa las terrazas de la zona de paseo en gran parte de recorrido. Todo se unificará en una misma plataforma, facilitando así el tránsito y un mejor control de las terrazas.

Esta será quizá una de las cuestiones más visibles y de más impacto, que irá acompañada de un cambio en las terrazas para intentar obtener más permeabilidad. Las terrazas mantendrán la misma superficie actual de ocupación, pero a cambio tendrán que eliminar las estructuras fijas, de forma que se opte por otras con menos impacto y que sean retiradas cuando el negocio cierre. Eso supondrá el adiós a veladores y techados construidos en numerosos bares y chiringuitos de la zona.

Otras actuaciones

Además, también se prevé la instalación de una pérgola metálica de 4,25 metros de altura y 5 metros de anchura para proporcionar sombra al viandante. El cambio en el paseo marítimo será algo más que estético, aprovechando para reordenar todo el espacio público, de modo que a las terrazas se le sumará la instalación de quioscos y aseos en distintos puntos, así como dotar al espacio de bancos tanto bajo las pérgolas como en el entorno de la plaza de Nereo (estos últimos serán tipo tumbona).

Por otro lado, los accesos a la playa se han concebido más amplios que los actuales con el objetivo de abrir el paseo al mar, de forma que prácticamente todo el frente del acceso sea un punto de bajada a la playa bien mediante escalones de gran formato bien mediante rampa.

En cuanto a la pavimentación, se dará uniformidad a todo el trazado, que actualmente cuenta con varios tipos de solería conviviendo en el mismo recorrido, además de zonas muy estropeadas. Así se se ha optado por piezas de hormigón prefabricadas de gran formato y con anchos variables entre 40 y 100 centímetros, que serán colocadas siguiendo un dibujo transversal para dar sensación de amplitud.

Nuevo espacio

La búsqueda de amplitud en el paseo también afectará a la actual grada que hay entre la plaza Julián Almoguera y Las Acacias, que se convertirá en un espacio más diáfano, que permita incluso ser aprovechado para actividades como el cine de verano. El principal acceso a esta grada desde la calle Bolivia estará pavimentado con piedra natural, el alumbrado estará situado en el suelo y se trasladará el ancla que se encuentra actualmente junto al restaurante El Merlo, todo ello con el objetivo de realzar este espacio.

Inicio de las obras de remodelación en el paso marítimo de Pedregalejo / Álex Zea / LMA

Nuevo parking

El rediseño de la plaza de las Acacias, actualmente con un aparcamiento caótico y en el que carecen muchos elementos habituales del mobiliario urbano, permitirá ganar espacio para los peatones y reordenar las plazas, que pasarán a estar señalizadas y con unas medidas de 2,5 metros de ancho y 5 metros de largo. Esto permite sacar el máximo número de plazas, dejando espacio suficiente para giros y maniobras, con 5 metros como mínimo.

En cuanto a jardinería, las zonas verdes que actualmente existen en los accesos a la playa verán reducida su extensión, manteniéndose las especies arbóreas existentes, como las palmeras.

Algunas cuya ubicación colisione con el proyecto serán trasladadas a la plaza de las Acacias, donde también serán plantados nuevos ejemplares. En la plaza Miguelito El Cariñoso se mantendrán los árboles, mientras está prevista la plantación de pinos en varios puntos, como en las proximidades del restaurante Rompeolas.

Infraestructura e iluminación

Las obras prevén la instalación de nuevos tramos de tuberías, la reposición de los sistemas de riego, la construcción de una nueva estación de bombeo de aguas residuales que sustituya a la actual que se encuentra en la plaza Miguelito el Cariñoso y la modificación de la red de aguas pluviales. Para la iluminación se contará con nueva iluminación led en todo el paseo marítimo, iluminación indirecta enterrada en el suelo para los accesos a la playa o la nueva grada junto a Las Acacias, otras ancladas a las fachadas para alumbrar los pasajes existentes entre el paseo y las calles paralelas, y postes que alberguen proyectores a distintas alturas para las zonas más amplias como las playas y la plaza de las Acacias.