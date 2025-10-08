Control
La Policía Local tramita 54 denuncias por ruidos en la capital en una semana
Los agentes han sumado en este periodo 184 intervenciones en el Centro Histórico y en los distritos de Teatinos y Carretera de Cádiz
La Policía Local de Málaga ha tramitado a lo largo de la última semana un total de 54 denuncias, tanto a establecimientos (9) como a personas (45), por incumplimientos relativos a la ordenanza de prevención y control de ruidos, así como los relacionados con las medidas municipales que garantizan la convivencia ciudadana y la protección del espacio público. Según recogen las estadísticas comprendidas entre el lunes 29 de septiembre (desde las 7.00 horas) y las 7.00 horas de ayer lunes, los agentes han desarrollado en este periodo un total de 184 intervenciones en la zona del Centro Histórico y en los distritos de Teatinos y Carretera de Cádiz, de las que 54 acabaron en denuncia.
En el marco del dispositivo policial extraordinario de vigilancia contra el intrusismo en el servicio de transporte público, de control de VTC y de taxis, se han llevado a cabo 25 actuaciones con tres denuncias: dos a VTC por infracciones como carecer o no llevar cumplimentado el libro de registro de contrato de viajeros o propiciar la captación de clientes sin contratación previa en lugares de concentración y generación de demanda de estos servicios; y una a un vehículo por realizar la actividad de transporte de viajeros sin autorización. En este sentido, se han llevado a cabo 14 actuaciones de vigilancia para detectar la prestación del servicio de transporte de viajeros careciendo de autorización.
En cuanto al control del cumplimiento de la Ordenanza frente a la Contaminación por Ruidos, Vibraciones y otras formas de Energía, han sido denunciadas 12 personas en la última semana: nueve por cantar o proferir gritos en la vía pública y tres por incumplimientos relacionados con la realización de actividades en el domicilio que impiden el descanso ajeno (ruidos en el interior de las viviendas, hacer funcionar aparatos en horario nocturno; actividades perturbadoras del descanso; perturbar la tranquilidad de los vecinos con el comportamiento de animales domésticos; etc).
Las nueve denuncias por cantar o proferir gritos o hacer funcionar instrumentos en la vía pública se han registrado en las calles y plazas: Jesús Castellanos (2), Juan de Padilla (3), Marqués Larios (1), Teatro (1), Mundo Nuevo (1) y Tamayo y Baus (1).
