Todo lo que tienes que saber sobre la Fiesta de la Cerveza de Torre del Mar: ubicación, horarios y actuaciones

Torre del Mar se prepara para celebrar este fin de semana una de las citas más esperadas del municipio: su Fiesta de la Cerveza 'Oktoberfest', que llenará la localidad malagueña de música en directo, espectáculos y actuaciones para toda la familia, así como la mejor gastronomía y, sobre todo, las cervezas más heladas y diferenciadoras.

Esta cita, que con cada nueva edición logra atraer más visitantes a esta localidad de la Axarquía, convertirá Torre del Mar en un gran recinto alemán con carpas cerveceras, platos típicos alemanes y todo tipo de actuaciones para conquistar al público con gastronomía de calidad y buena música.

Jarras de cerveza, comida y actuaciones en el 'Oktoberfest' de Torre del Mar

De ese modo, sus asistentes podrán disfrutar de las tradicionales, y enormes, jarras de cerveza helada de todas las especialidades, así como todo tipo de productos culinarios alemanes. Todo ello estará acompañado por actuaciones musicales en las que no faltarán las bandas tributo, los 'dj' y los grupos de la zona.

Esta Fiesta de la Cerveza que se celebrará este sábado y domingo 11 y 12 de octubre se localizará en la avenida Toré Toré, donde los asistentes podrán disfrutar de los mejores bocados y tragos de la tradición alemana. Además, desde las 13.00 horas, se producirán diversos espectáculos y actuaciones en los dos escenarios que se han dispuesto en el lugar, que llenarán de música ambas jornadas festivas.

Horarios y actividades de la Feria de la Cerveza de Torre del Mar

De ese modo, los asistentes podrán disfrutar el sábado en el Escenario 1, localizado en la zona sur, junto a la playa, de la actuación de dj Toulalan a las 15.00 horas, 'Money Makers' a las 16.00 horas, Tributo a Manolo García a las 18.00 horas y Tributo a Maná a las 20.00 horas.

En el Escenario 2, situado en el lado norte, por su parte, arrancarán las actividades a las 13.00 horas con la charanga 'Y quiénes somos', a la que seguirán a las 14.00 el grupo 'Aires de la Axarquía' y a las 15.00 horas el grupo local 'Virgen del Carmen Romero M'. Tras esto, a las 16.00 horas, será el momento de 'Fell the Music' y a las 17.00 horas del dj Toulalan.

Las actividades del domingo en la Fiesta de la Cerveza de Torre del Mar

Las actividades del domingo en el Escenario 1 empezarán a las 15.00 horas con dj Toulalan, tras lo que será el turno de 'Corazón Inverso' a las 16.00 horas. Será a las 18.00 horas cuando actúe 'A tempo (Música cubana)', y a las 20.00 horas Tributo a El Barrio.

A las 13.00 horas empezarán las actuaciones en el Escenario 2, con 'Coros y danzas', tras lo que continuarán a las 14.00 horas con el coro 'Buena amistad', a las 15.00 horas con la actuación 'Salsa Duo R y S', y a las 16.00 horas con el dj Toulalan.