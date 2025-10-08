Los vecinos del Centro piden al Ayuntamiento de Málaga el mismo trato preferente que reciben los caballos

Los vecinos del Centro Histórico aplauden la retirada por el Ayuntamiento de los coches de caballos, en aras del bienestar animal, y aprovechan para reclamar al Consistorio "que extienda el bienestar también a los residentes" del Centro de Málaga.

En una nota de prensa, la Asociación de Vecinos Centro Antiguo de Málaga destaca que la medida es "positiva y alineada con el respeto al bienestar animal", y aprovecha para recordar que los vecinos siguen sufriendo "condiciones que afectan gravemente a nuestra calidad de vida"; en concreto, "ruido excesivo, inseguridad y problemas derivados de la concentración de discotecas en la zona".

Discotecas, fuera del Centro

Por este motivo, instan al Ayuntamiento de Málaga, "a continuar en esta senda de protección, esta vez hacia los ciudadanos, cumpliendo con el PGOU de 1997, que establece la incompatibilidad de discotecas en zona residencial".

La nota también recuerda que, de esta manera, el Consistorio cumpliría la moción, aprobada por unanimidad, "para trasladar estos establecimientos donde no se moleste a la vecindad".

La nota concluye con esta pregunta: "¿Para cuándo el bienestar, también de los vecinos?".