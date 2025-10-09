Sucesos
La avenida Velázquez, cortada al tráfico por un accidente de moto con dos fallecidos
Fallecen dos motoristas en el siniestro, ocurrido esta mañana sobre las 06.55 horas cerca de la entrada al Aeropuerto de Málaga
Los dos ocupantes de una motocicleta, uno de ellos un hombre de 43 años, han fallecido este jueves tras un accidente de tráfico ocurrido en la avenida de Velázquez (MA-21), en Málaga capital.
Según ha informado el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga en redes sociales, los hechos han tenido lugar sobre las 06.55 horas en la citada vía. Según testigos del accidente, chocaron con un perro cuando iban circulando y perdieron el control de la moto.
El sistema Emergencias 112 Andalucía ha recibido avisos alertando del accidente. De inmediato, han dado aviso a efectivos de la Policía Local, Guardia Civil de Tráfico y 061.
Tras el suceso, según ha señalado el Área de Seguridad del Consistorio, la vía permanece cortada en sentido a Torremolinos, a la altura del Carril de San Isidro y la salida del aeropuerto. Por su parte, desde Tráfico han añadido que han habilitado un desvío por la vía de servicio y han pedido precaución en la zona.
- Un nuevo barrio de 1.400 viviendas unirá Campanillas con Santa Rosalía: ahora tiene uso agrícola
- En marcha la demolición de los cines Málaga Nostrum: ¿qué se va a hacer ahí?
- Así es el monumento natural más antiguo de Málaga: tiene mil años y fue venerado por los Reyes Católicos
- La autopista AP-7 de Málaga reduce sus tarifas casi un 40% desde esta semana: estos son los precios de la temporada baja
- Así es el único bar de Málaga con camperos las 24 horas: con más de 30 años de historia y 500 servicios al día
- Esta es la clasificación de los barrios de Málaga por nivel de renta, con casi 37.500 euros de diferencia entre el más rico y el más humilde
- Fin a los coches de caballos en Málaga: cuánto ha pagado el Ayuntamiento y qué pasará con los animales
- Así es el bosque de Málaga perfecto para una escapada de otoño, repleto de castaños y miradores: es una de las 'siete maravillas naturales de España