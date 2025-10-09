La avenida Velázquez, cortada al tráfico por un accidente de moto con dos fallecidos

Los dos ocupantes de una motocicleta, uno de ellos un hombre de 43 años, han fallecido este jueves tras un accidente de tráfico ocurrido en la avenida de Velázquez (MA-21), en Málaga capital.

Según ha informado el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga en redes sociales, los hechos han tenido lugar sobre las 06.55 horas en la citada vía. Según testigos del accidente, chocaron con un perro cuando iban circulando y perdieron el control de la moto.

El sistema Emergencias 112 Andalucía ha recibido avisos alertando del accidente. De inmediato, han dado aviso a efectivos de la Policía Local, Guardia Civil de Tráfico y 061.

Tras el suceso, según ha señalado el Área de Seguridad del Consistorio, la vía permanece cortada en sentido a Torremolinos, a la altura del Carril de San Isidro y la salida del aeropuerto. Por su parte, desde Tráfico han añadido que han habilitado un desvío por la vía de servicio y han pedido precaución en la zona.