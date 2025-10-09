Las cuadras de Teatinos, ¿tienen los días contados?

«Abres la ventana y te viene una tufarada de estiércol y un montón de moscas», se quejaba en 2012 en La Opinión un vecino de la calle Mesonero Romanos, en Teatinos.

La Asociación de Vecinos Parque Teatinos lleva un cuarto de siglo reclamando la demolición de las cuadras de esta calle, por considerar que no cumplen las condiciones higiénicas ni tampoco de legalidad urbanística, y porque se encuentran muy próximas a las viviendas.

En estos 25 años, se han ido sucediendo las promesas de traslado, desde una formulada a la asociación por el propio alcalde, durante las municipales de 2007, hasta el proyecto de una Ciudad del Caballo, pasando -en 2013- por un cambio de sitio al Cortijo de Torres por un importe de 600.000 euros. Por este motivo, en estos años el escepticismo no ha hecho sino crecer.

Foto de archivo de un caballo junto a las cuadras de Teatinos. / l.o.

El anuncio esta semana por el Ayuntamiento de la extinción de las últimas 25 licencias de coches de caballos de Málaga capital, ¿supondrá el fin de las cuadras de Teatinos? El presidente de Parque Teatinos, Miguel Millán, lo ponía en duda ayer: «El acuerdo con los cocheros tenía que haber sido más claro. El alcalde dice que les dará un tiempo para que se vayan de Teatinos, pero ese tiempo ¿cuánto va a ser?, ¿otros 25 años?».

«Cinco o diez años»

El presidente vecinal se teme que «como mínimo», las caballerizas van a seguir en Mesonero Romanos «otros cinco o diez años».

Miguel Millán, aprovecha para remarcar que considera «un logro importante y una satisfacción», la retirada de las licencias por parte del Consistorio, «porque ya no vas a ver a los animales sufriendo»; pero formula la siguiente pregunta: «Si el Centro de Málaga va a estar limpio de caballos, «también el resto de la ciudad, incluido Teatinos?, porque seguimos con las caballerizas y con las mismas condiciones. Lo que ha hecho este alcalde ha sido limpiar el Centro, ¿y Teatinos?», remarca.

Un coche de caballos entra a las caballerizas de la calle Mesonero Romanos, en Teatinos. / arciniega

Miguel Millán recuerda que, durante la legislatura con Ciudadanos, el Ayuntamiento fue rescatando licencias de coches de caballos; pero eso no supuso que disminuyera el número de animales en las cuadras, que continuaban en este polémico espacio.

El presidente vecinal también quiere recordar la mencionada promesa de Francisco de la Torre a la asociación de vecinos, en 2007, de que las caballerizas se moverían de sitio. Fue un compromiso que hizo, por cierto, muy cerca de las propias cuadras, en presencia de este diario.

«Desde 2007 hasta 2025 ya ha llovido, no han sido capaces de cumplir sus promesas; por eso, como vecino, me he sentido defraudado y engañado», recalca, a la vez que señala que en la asociación «no nos creemos absolutamente nada» de lo que diga el alcalde con respecto a este problema, «de tanto que hemos vivido».

Interior de las cocheras de Mesonero Romanos. / arciniega

A este respecto, Miguel Millán recuerda que los vecinos han tenido que soportar en alguna ocasión, en el descampado más pegado a la calle, la presencia de «caballos muertos, tapados con un plástico, que han estado tres días sin que los retiraran». Por todo ello, pide al Consistorio que retire ya las cuadras del barrio, «con el mismo entusiasmo con el que en redes sociales han dicho que el Centro estará limpio de caballos».