Con Málaga denuncia el “abandono institucional” de Palma-Palmilla y pide un plan integral

El grupo Con Málaga en el Ayuntamiento de la ciudad, a través del concejal y portavoz de esta confluencia de izquierdas, Nicolás Sguiglia, ha criticado el que ha considerado "estado de abandono absoluto" en el que se encuentra el distrito de Palma-Palmilla, tras realizar un recorrido junto a vecinos y vecinas por distintas zonas del barrio.

Sguiglia, que ha estado acompañado por residentes y miembros del tejido vecinal, ha señalado que, en su opinión, "es una vergüenza el abandono institucional al que somete este equipo de gobierno a los vecinos y vecinas de Palma-Palmilla".

"Estado de abandono"

"En este barrio viven más de 30.000 personas, miles de niños, familias y mayores, y lo que hemos comprobado es un auténtico estado de abandono en materia de limpieza, valdeo, infraestructuras, papeleras, cuidado de zonas verdes y pistas deportivas".

Y ha añadido que la empresa responsable de parques y jardines, deja las podas abandonadas, "lo que agrava la presencia de plagas de ratas y basura". "Es una absoluta vergüenza el estado en el que se encuentra el barrio", ha dicho Sguiglia.

El portavoz de Con Málaga ha cuestionado además la que ha considerado desigualdad en el trato que el Ayuntamiento da a los distintos barrios de la ciudad "¿Qué pasa en Málaga? ¿Valen más los niños y niñas de El Limonar o de La Malagueta que los de Palma-Palmilla? Le pedimos al alcalde que deje de presumir del número de turistas y cruceros y empiece a presumir de tener los mejores barrios del país. No hay nada más importante para un alcalde que garantizar condiciones de vida dignas para sus vecinos y vecinas", ha afirmado el edil.

Plan de choque integral

Sguiglia ha anunciado que Con Málaga presentará una batería de iniciativas para que el Ayuntamiento ponga en marcha un plan integral de rehabilitación del barrio, que incluya un plan de choque de limpieza, baldeo y mejora de las infraestructuras básicas.

"Ya está bien de culpar a los vecinos. Los principales responsables del abandono del barrio son el alcalde y su equipo de gobierno. Es muy difícil pedirle a la gente que cuide su entorno cuando las propias instituciones lo abandonan", ha criticado el portavoz.

Durante el recorrido, varios vecinos y vecinas han expresado su malestar por la situación que vive el distrito. Juan Jiménez, residente y miembro de la Federación de Vecinos Solidaridad, ha agradecido la visita del grupo municipal Con Málaga y ha criticado la falta de mantenimiento de las instalaciones públicas.

"Aquí en Palma-Palmilla todo se magnifica. Si en otros barrios hay problemas de limpieza o de mantenimiento, aquí es mucho peor. Las pistas deportivas están abandonadas desde hace años, con las luces rotas y las barandillas oxidadas. Llevo dos años pidiendo que las arreglen, y nada. También pedimos bancos para los vecinos y ni eso llegan a poner. Es un abandono total", ha lamentado.

"Rodeados de plagas"

Por su parte, Laura Hernández, vecina del barrio, ha criticado el impacto que esta dejadez tiene en la vida diaria de las familias "Llevamos todo el verano rodeados de plagas de cucarachas y suciedad. Las calles no se riegan, las barandillas están partidas y nadie viene a arreglar nada. Aquí viven muchos niños y personas mayores, y nos tienen completamente olvidados. Solo pedimos un poco de miramiento y que se acuerden de nosotros", ha reclamado.

Con Málaga insiste en que la brecha entre barrios en Málaga sigue creciendo y reclama que el Ayuntamiento asuma su responsabilidad con los distritos más vulnerables. "Palma-Palmilla no necesita discursos, necesita acción. Necesita inversión, limpieza, infraestructuras y dignidad. Es hora de que el alcalde deje de mirar a los turistas y empiece a mirar a los malagueños y malagueñas que más lo necesitan", ha concluido Sguiglia.