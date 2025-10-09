Estafan 400.000 € como supuestos intermediarios de compraventa de vehículos sin venderlos

La Policía Nacional ha desarticulado una trama que operaba en Alicante y Málaga y se ofrecía como intermediaria a empresas de compraventa de vehículos para transferirlos a terceros con documentos falsificados y apropiarse del dinero sin vender los vehículos, unas operaciones por las que recibieron más de 400.000 euros.

Los dos detenidos, de 46 y 50 años, han sido puestos a disposición de los Juzgados de instrucción de guardia de Alicante, tras unas investigaciones policiales que se iniciaron por la denuncia del gerente de una empresa de compraventa de vehículos de la ciudad de Málaga, ha informado la Policía Nacional.

En esa denuncia decía haber alquilado al gerente de otra empresa del sector con sede en Alicante un vehículo de alta gama que, una vez expirado el contrato, no había sido devuelto y no había pagado la cuantía del alquiler.

El denunciante recibió la llamada de una tercera persona para solicitarle la documentación original del vehículo ya que se lo había comprado al denunciado y tenía que realizar el cambio de titularidad.

Cambio de titularidad

Los agentes comprobaron que este se había apropiado además de una serie de vehículos propiedad de la misma empresa y que había llegado a realizar el cambio de titularidad de alguno de ellos.

Esos vehículos, tras un contrato formalizado entre ambas partes, fueron entregados a la empresa denunciada con el fin de que fueran expuestos y vendidos en sus instalaciones a terceras personas. Pasado un tiempo, el denunciante tuvo conocimiento de la venta de varios de ellos por lo que esperó a recibir el precio pactado de la venta.

Sin embargo, pese a que los vehículos fueron vendidos a distintos particulares y los compradores de los mismos pagaron el precio a la empresa depositaria/vendedora, la mercantil, propietaria de los vehículos, no recibió cantidad alguna por las operaciones formalizadas.

Estrategia

La estrategia del principal investigado era establecer los contactos necesarios en el sector ofreciéndose como intermediario en la compraventa de vehículos de alta gama a cambio de una comisión por la venta de los mismos.

Una vez disponía de estos vehículos, la mayoría eran transferidos a terceras personas sin conocimiento de su titular y falsificando para ello los contratos de compraventa. Tras venderlos, se apropiaba de la totalidad del dinero abonado por su venta, sin aportar cantidad alguna a su propietario.

Todo ello generaba una serie de deudas en torno a un mismo vehículo y perjuicio a terceras personas, compradores que acababan siendo estafados, perdiendo su dinero y el vehículo, creándose un entramado de perjudicados en torno a un mismo vehículo.

Ocho delitos

A los detenidos se les atribuyen ocho delitos de apropiación indebida, 12 delitos de estafa y nueve delitos de falsedad documental sobre 20 vehículos de alta gama, con un perjuicio causado superior a 400.000 euros.

En la fase operativa de la investigación, denominada 'Operación Iris Business II', se detuvo al principal investigado por su participación en los delitos de apropiación indebida, falsedad documental y estafa, y también se arrestó a una mujer que actuaba de testaferro por los mismos delitos.