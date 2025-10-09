"Eulen es una de las mayores empleadoras de Málaga: somos ya 2.200 personas y seguimos creciendo"

El Grupo Eulen, especializado en la prestación de servicios a empresas, prevé cerrar el año con un volumen de ventas en Málaga de más de 50 millones de euros y un incremento de su negocio del 8,7% respecto al ejercicio anterior, y cuenta con una plantilla de más de 2.000 personas. Las principales líneas de venta del grupo están encabezadas por los servicios de seguridad, limpieza hospitalaria, agroalimentario, servicios hoteleros o gestión del patrimonio cultural, que desarrolla por medio de Eulen Art. La empresa asisten estos días en Málaga al 42 Congreso Nacional de Ingeniería en el Sector de la Sanidad, uno de sus segmentos clave. Su directora de la Zona Sur, Gloria Lozano, detalla en esta entrevista la actividad de la compañía y sus planes de crecimiento.

-¿Cómo presentaría a Eulen?

-Somos una empresa española de servicios que lleva en Andalucía desde 1970. Comenzamos siendo una empresa de limpieza y fuimos creciendo hacia otras actividades como seguridad, mantenimiento, medio ambiente, servicios auxiliares, trabajo temporal y la parte sociosanitaria. Trabajamos para empresas públicas y privadas. En Andalucía, en concreto, nuestro mix de negocio es un 60% privado y un 40% público. La parte hospitalaria y del sector de la sanidad, por ejemplo, tiene es una parte muy importante de segmento público, ya que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) es uno de nuestros principales clientes (le prestamos servicios por valor de 29,5 millones de euros). En el sector público, donde trabajamos presentándonos a licitaciones, estamos muy bien posicionados, siendo líderes los segmentos de limpieza, seguridad y mantenimiento.

-¿Qué organismos en Málaga, por citar algunos ejemplos, cuentan con servicios de Eulen?

-En el Metro de Málaga llevamos con nuestro personal toda la seguridad en el control de accesos, en las vías y en la propia sede del Metro, apoyando además con dispositivos extraordinarios cuando se requiere. En Renfe también llevamos la seguridad de las vías y de todo el entorno de Renfe (dentro de la estación, no). En la Universidad de Málaga tenemos cubrimos la seguridad de todas las facultades. Y en el ámbito de cultura, realizamos servicios auxiliares especializados (con una línea llamada Eulen Art) para cinco de los museos de la ciudad: el Thyssen, el Ruso, la Casa Natal de Picasso, el Museo Picasso y el Pompidou. Llevamos la gestión de venta de entradas, atención a salas, taquilla y tienda.

-¿Cuántos clientes tienen?

-Unos 2.200 en Andalucía, de los que entre 700 y 800 están en Málaga. Nuestra idea es seguir creciendo en la provincia, por supuesto, especialmente en el sector de la seguridad, en servicios auxiliares y en limpieza.

-¿Qué previsión de aumento de ventas manejan en este 2025?

-En ventas vamos a crecer un 10% en Andalucía para alcanzar un volumen de más de 250 millones de euros. En el caso de Málaga, la facturación pasará de los 50 millones de euros. Nos encantaría también ese mismo porcentaje a nivel andaluz tanto en clientes como en empleo, con Málaga siendo la provincia que más tire del carro. Es factible, porque ventas, clientes y empleos son factores que van asociados. Los servicios que ofrecemos son bastante intensivos en mano de obra. No puedes crecer si no va acompañado de empleo. En limpieza estamos apostando por maquinaria muy innovadora, pero al final necesitas personas.

Empleo y perfiles

-Entiendo que son una de las mayores empleadoras de la provincia y de la comunidad autónoma.

-En Andalucía estamos en el top 6 de empresas más empleadoras y en Málaga entiendo que somos también de las primeras. Superamos los 10.000 trabajadores a nivel andaluz, y de ellos más de 2.200 están en Málaga, con idea como digo de seguir creciendo. Ha habido picos de trabajo muy fuertes desde el verano y este tramo final de ejercicio también es muy intenso. La mayoría de la contratación, diría que el 95%, es indefinida. Lo que hacemos de contratación temporal es por sustitución de alguna IT o por vacaciones. No hay trabajadores que entren y salgan y tampoco muchos fijos-discontinuos, una figura residual que sólo usamos para servicios muy temporales.

-¿Qué perfiles son los que necesitan en Málaga?

-Siempre necesitamos personal. Es verdad que cada vez es más complicado encontrar los perfiles más demandados. Por un lado, los de alta cualificación: idiomas, perfiles de ingeniería para nuestras divisiones de mantenimiento y de seguridad, ciberseguridad o ingeniería de montes para el servicio de medio ambiente. Por otro, en los puestos menos cualificados, necesitamos perfiles de limpieza y de mantenimiento, y luego vigilantes de seguridad, por supuesto, con la titulación oficial.

-Los empresarios de muchos sectores están advirtiendo de la dificultad de encontrar mano de obra ¿Le pasa también a Eulen?

-Sí, cuesta encontrar tanto perfiles cualificados como no cualificados. En Málaga capital y alrededores tenemos el hándicap (que cada vez están encontrando más empresas) del coste de la vivienda y de la vida. Eso da más dificultad para captar esos perfiles menos cualificados, que tienen asociados salarios de convenio un poco más ajustados. Es difícil que puedan encontrar vivienda, porque que los precios cada vez están más caros. Eso es un problema para captar perfiles que no son tan cualificados.

Gloria Lozano, directora de la zona Sur del Grupo Eulen. / Álex Zea

-¿A qué nivel están Málaga y Sevilla en cuanto a peso de negocio para Eulen?

-Están bastante niveladas, porque Sevilla era la primera hace unos años y Málaga ha ido creciendo posiciones. Cada una de ellas aporta algo más del 20% del negocio a nivel andaluz. El tirón de Málaga empezó con las empresas tecnológicas, pero ya ha ido arrastrando a todo lo demás. Para Eulen es una apuesta. La inauguración de la nueva sede del polígono del Guadalhorce hace dos años, mucho más grande, ya fue una declaración de intenciones.

Traducciones para empresas

-Tienen también un servicio de traducción e interpretación, ¿cuál es su filosofía?

-Llevamos casi año y medio con este servicio especializado, que nació justo aquí en Málaga. Todo comenzó con la guerra de Ucrania, donde tuvimos una gran demanda de traductores de ucraniano para traducciones juradas u oficiales ante cualquier estamento público. Y ahora damos ya servicio a más de 20 idiomas, entre ellos el suajili o el wolof. Es un servicio que damos a nivel nacional y la coordinación del servicio, la gerencia y la dirección del servicio está en nuestras oficinas de Málaga. El departamento tiene unas 15 personas y va creciendo. Son gestiones que se pueden hacer en su mayor parte online (te envían el documento y lo traduces) aunque también se puede ir al lugar que se requiera.

-¿Cuál es el perfil de cliente?

-Despachos de abogados, ministerios públicos, consejerías, cualquier organismo público que lo precise... también hay parte privada porque al final hay trámites que deben hacerse para exportaciones o negocios de aduanas. Es uno de los servicios que más éxitos tiene y que nos está dando más alegrías.