El Gobierno invierte 10,4 millones en centros de día y residencias en la provincia de Málaga

El Gobierno de España ha destinado 10,4 millones de euros a seis proyectos de centros de día y residencias para mayores en la provincia de Málaga para la ejecución de distintos proyectos en este tipo de espacios.

Los ayuntamientos beneficiarios son los de Cártama, Fuengirola, Sierra de Yeguas, Marbella y Alhaurín de la Torre, y Cáritas Diocesana de Málaga.

Se trata de tres líneas de ayuda diferentes: La primera de ella es de entidades locales para la construcción, adaptación y/o ampliación de centros de día para personas mayores, línea en la que son tres los ayuntamientos beneficiados.

Por un lado el Consistorio de Cártama, que ejecutará el proyecto de unidad de estancia diurna y sala de usos múltiples en Nueva Aljaima. Se le concede un total de 1.200.000,00 euros, el 77,36% del importe del proyecto, presupuestado en 1.551.265,37 euros.

También el Ayuntamiento de Fuengirola, para el centro de día de mayores 'El Boquetillo', con un importe del proyecto que asciende a 1.156.696,48 euros y se le concede el 100% de la ayuda.

Y, por otro lado, al Ayuntamiento de Sierra de Yeguas para el centro de día para personas mayores se le conceden 744.352,68 euros, el 83,43% del importe proyectado (892.144,30 euros).

En segundo lugar está la línea de entidades locales para la construcción, adaptación y/o ampliación de centros residenciales para personas mayores, donde hay dos ayuntamientos beneficiados.

Por un lado, el Ayuntamiento de Marbella, para la residencia pública para personas mayores en El Trapiche de El Prado, para la que se le conceden un total de 2.792.578,20 euros, el 45,49% del importe del proyecto, presupuestado en 6.139.143,10 euros.

Y, por otro lado, para el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre para el centro residencial municipal de mayores. El importe del proyecto asciende a 4.000.000 euros y se le concede el 75% de la ayuda, es decir, 3.000.000 euros.

Cáritas Diocesana de Málaga

La tercera línea de ayudas está dedicada a las entidades sin ánimo de lucro para la adaptación y/o ampliación de centros de día para personas mayores. En este caso la beneficiaria es Cáritas Diocesana de Málaga para las unidades de convivencia integradas para personas con demencia en el centro El Buen Samaritano. El importe del proyecto asciende a 2.782.888,96 euros y se le concede el 54,11% de la ayuda, es decir, 1.505.726,00 euros.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha señalado que "esta iniciativa del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 está financiada con Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno que supondrá una inversión total de 16,5 millones de euros".

"Esta inversión pone de manifiesto la iniciativa del Gobierno de España para gestionar los Fondos NextGeneration y que éstos lleguen a su destino a través de los distintos programas o convocatorias de ayudas, en este caso derivada su tramitación a las comunidades autónomas", ha incidido.

"Mejorar la vida de nuestros mayores"

El subdelegado del Gobierno ha recordado que "mejorar la vida de nuestros mayores es una de las prioridades del Ejecutivo de Pedro Sánchez" y ha puesto como ejemplo de estas políticas "la revaloración de las pensiones, la mejora de la financiación de la Ley de Dependencia, Programas de Envejecimiento Activo, como el Cine Sénior, o inversiones reales como ésta de 10,4 millones de euros para residencias y centros de día en nuestra provincia."