El Imec pedirá la licencia de obras en unas semanas y empezará a construir su centro de microchips en el PTA de Málaga en 2027

El instituto belga Imec está preparando toda la documentación necesaria para solicitar en las próximas semanas al Ayuntamiento de Málaga la preceptiva licencia de obras dentro del cronograma que contempla para la construcción de su centro de microelectrónica en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA). Los cálculos iniciales de los responsables del Imec pasan por que la licencia pueda tener la luz verde municipal en un plazo de unos seis meses, de cara al futuro contrato que se firme con la empresa que sea seleccionada para ejecutar el proyecto, según ha explicado este jueves en Málaga el director general del Imec en España, Karel van Gils, en la convención ITF Spain, organizada por el propio instituto belga y que se está celebrando en el Palacio de Ferias con la presencia de más de 300 asistentes. La intención es que las obras del centro puedan arrancar en el primer trimestre de 2027, para cumplir con los plazos de que esta fábrica de diseño de microchips esté ya operativa a nivel de labores de ciencia e investigación en el año 2030.

Van Gils ha comentado que las obras de la sala blanca, que constituye el corazón del edificio, durarán unos 18 meses, con lo que en la segunda mitad de 2028 podría comenzar a equiparse esta instalación con los equipos especializados que requiere. Ese proceso durará más de un año, hasta finales de 2019, ya que realizar todas las conexiones es un trabajo "complejo" donde intervienen factores como las emisiones de gases. Al mismo tiempo, se llevará a cabo una transferencia de procesos de la sede central de Lovaina (Bélgica) a Málaga, por lo que ambas instalaciones serán "complementarias". El plan es que las instalaciones de Málaga estén ya prácticamente listas para arrancar en sus labores de I+D y 'fab' a finales de 2029. La sala blanca comenzará sus trabajos con sólo el 60%-70% de su superficie ocupada, por lo que dispone de capacidad de ampliación de cara al futuro.

Durante su intervención en el Imec Technology Forum (ITF Spain 2025), que se celebra por primera vez en España, Van Gils ha explicado que actualmente están en la fase del diseño básico en colaboración con la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), un "hito muy importante" que acabará en unas semanas. A finales de este año se espera lanzar la licitación para el diseño final tal y como avanzó la propia SETT, adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública, este pasado mes de septiembre.

El Imec, que tendrá 615 millones de euros de inversión (500 aportados por el Gobierno central), comenzará con unos 100 empleos en el año 2030, aunque con la idea de alcanzar los 200 o 250 trabajadores directos en años sucesivos. Además, el centro acogerá a otros 100 empleados indirectos pertenecientes a proveedores, contratistas y clientes, por lo que la mano de obra total superará las 300 personas. En todo caso, Van Gils ha comentado que ya desde inicios de 2027 habrá trabajadores del Imec en Málaga, desarrollando diversas labores (no de investigación en la sala blanca) en paralelo a la construcción del edificio.

Grandes pilones para cimentar y agua regenerada

El responsable del Imec ha destacado el gran trabajo de cimentación que requerirá la construcción del centro por la necesidad de excavar muy profundo en el terreno. Se utilizarán así una serie de grandes pilotes de dos metros de ancho por 28 de profundidad que, si se pusieran de largo, sumarían una extensión de más de cinco kilómetros. Estos pilotes irán por debajo de la sala blanca y del edificio central de servicios, para evitar las vibraciones, algo muy necesario en el caso de instalaciones de este tipo.

Una nueva infografía presentada por el Imec de su futuro centro en el PTA de Málaga. / L. O.

Por otro lado, y según ha apuntado, el Imec de Málaga apostará por la sostenibilidiad y que para ello, tendrá capacidad para funcionar hasta en un 50% con agua regenerada, reduciendo así el impacto de consumo sobre los recursos hídricos de la zona. El agua reutilizada procederá tanto de los propios recursos del centro como de Emasa, con doble nivel de purificación. El responsable del Imec ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a este respeto, asumiendo que el tema del agua es siempre "candente" en el sur de España.

"Trabajamos para hacer los procesos más sostenibles. La fábrica también tiene que serlo", ha manifestado. El edificio está diseñado además con una doble capa para protegerlo de la radiación solar y disiparla.

Para Van Gils, la elección de Málaga y España como sede ha obedecido a una confluencia de factores como "el fuerte apoyo institucional, la visión compartida de futuro, la presencia de talento y la existencia de un ecosistema tecnológico robusto". El Imec reitera el apoyo conjunto del Gobierno central, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga ha sido "fundamental" para su llegada a la capital malagueño.

La creación de este centro responde a la creciente demanda de nuevas tecnologías en sectores como la medicina, la fotónica, la computación cuántica y la realidad aumentada. La instalación se ubicará en una parcela de 46.000 metros cuadrados del PTA, con una edificabilidad de 32.000 metros cuadrados destinados a laboratorios y espacios de desarrollo.

El elemento central del complejo será la citada sala blanca (cleanroom) para la fabricación de obleas de 300 mm, con una superficie útil de planta abierta de 2.000 metros cuadrados. El Edificio Central de Servicios (CUB) albergará los sistemas e instalaciones necesarios para el funcionamiento de la sala blanca.

Presencia de la SETT y de la Junta de Andalucía

En su discurso en la ITF Spain, el responsable del Imec en España ha citado la frase de un deportista para justificar esta apuesta: "El buen jugador va donde estará la pelota" (en alusión a que en Málaga están pasando muchas cosas buenas a nivel económico), y ha elogiado la ambición del país por ser un actor clave en el ecosistema tecnológico de Europa, una "visión de futuro" que comparte el instituto.

A la inauguración de ITF han asistido el director ejecutivo de la SETT, José María García Orois, y la viceconsejera andaluza de Economía, Amelia Martínez, quienes han destacado la apuesta de sus respectivas administraciones por este proyecto, clave para la competitividad europea y la soberanía tecnológica.