Un joven pierde un riñón tras ser apuñalado en Málaga sin motivo aparente por un desconocido

Un joven de 32 años ha sido detenido en Málaga por presuntamente apuñalar gravemente y sin motivo aparente a otro en la terraza de un bar de la capital, ataque por el que la víctima ha perdido un riñón y continúa hospitalizada. Según ha informado la Policía Nacional, la investigación apunta a una "agresión gratuita" por la que el arrestado ha ingresado en prisión provisional mientras se le investiga por un delito de tentativa de homicidio.

Las dos puñaladas afectaron a hígado, colon y riñones de la víctima, que previamente fue golpeado con una bolsa que contenía dos botellas de cristal

Los hechos se remontan a la medianoche del pasado 6 de septiembre en la terraza de un bar ubicado en la calle Alcalde Díaz Zafra, en el distrito de Cruz de Humilladero, establecimiento al que había acudido la víctima para cenar con unos amigos. Allí contactó visualmente con un chico descamisado al que no conocía y que, unos momentos más tarde, regresó con un acompañante que resultó ser el presunto agresor. "Sin incitación previa por parte de la víctima, el principal investigado le propinó primero un fuerte golpe en la cabeza con una bolsa que contenía dos botellas de litro de cristal. Acto seguido, extrajo de entre sus prendas una navaja que llevaba oculta y asestó dos puñaladas al joven, atravesando el arma varios de sus órganos vitales, incluidos riñones, hígado y colon", ha precisado la Comisaría Provincial en un comunicado.

La víctima, de 28 años, fue inmediatamente trasladado a la UCI de un hospital de la capital mientras la Policía Nacional inició los trabajos en el lugar de los hechos tomando declaración a los testigos que presenciaron la agresión y que coincidieron en que la agresión no tuvo un motivo aparente. Las distintas diligencias permitieron poner nombre y apellidos al agresor, estableciéndose un dispositivo de búsqueda que concluyó con la localización y detención del mismo por su presunta responsabilidad en un delito de tentativa de homicidio.