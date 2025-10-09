Sucesos
Un joven pierde un riñón tras ser apuñalado en Málaga sin motivo aparente por un desconocido
La Policía Nacional ha detenido al presunto autor, que agredió brutalmente a la víctima después de que esta contactara visualmente con otro joven en la terraza de un bar
Un joven de 32 años ha sido detenido en Málaga por presuntamente apuñalar gravemente y sin motivo aparente a otro en la terraza de un bar de la capital, ataque por el que la víctima ha perdido un riñón y continúa hospitalizada. Según ha informado la Policía Nacional, la investigación apunta a una "agresión gratuita" por la que el arrestado ha ingresado en prisión provisional mientras se le investiga por un delito de tentativa de homicidio.
Las dos puñaladas afectaron a hígado, colon y riñones de la víctima, que previamente fue golpeado con una bolsa que contenía dos botellas de cristal
Los hechos se remontan a la medianoche del pasado 6 de septiembre en la terraza de un bar ubicado en la calle Alcalde Díaz Zafra, en el distrito de Cruz de Humilladero, establecimiento al que había acudido la víctima para cenar con unos amigos. Allí contactó visualmente con un chico descamisado al que no conocía y que, unos momentos más tarde, regresó con un acompañante que resultó ser el presunto agresor. "Sin incitación previa por parte de la víctima, el principal investigado le propinó primero un fuerte golpe en la cabeza con una bolsa que contenía dos botellas de litro de cristal. Acto seguido, extrajo de entre sus prendas una navaja que llevaba oculta y asestó dos puñaladas al joven, atravesando el arma varios de sus órganos vitales, incluidos riñones, hígado y colon", ha precisado la Comisaría Provincial en un comunicado.
La víctima, de 28 años, fue inmediatamente trasladado a la UCI de un hospital de la capital mientras la Policía Nacional inició los trabajos en el lugar de los hechos tomando declaración a los testigos que presenciaron la agresión y que coincidieron en que la agresión no tuvo un motivo aparente. Las distintas diligencias permitieron poner nombre y apellidos al agresor, estableciéndose un dispositivo de búsqueda que concluyó con la localización y detención del mismo por su presunta responsabilidad en un delito de tentativa de homicidio.
- Un nuevo barrio de 1.400 viviendas unirá Campanillas con Santa Rosalía: ahora tiene uso agrícola
- En marcha la demolición de los cines Málaga Nostrum: ¿qué se va a hacer ahí?
- Así es el monumento natural más antiguo de Málaga: tiene mil años y fue venerado por los Reyes Católicos
- La autopista AP-7 de Málaga reduce sus tarifas casi un 40% desde esta semana: estos son los precios de la temporada baja
- Así es el único bar de Málaga con camperos las 24 horas: con más de 30 años de historia y 500 servicios al día
- Esta es la clasificación de los barrios de Málaga por nivel de renta, con casi 37.500 euros de diferencia entre el más rico y el más humilde
- Fin a los coches de caballos en Málaga: cuánto ha pagado el Ayuntamiento y qué pasará con los animales
- Así es el bosque de Málaga perfecto para una escapada de otoño, repleto de castaños y miradores: es una de las 'siete maravillas naturales de España