La Junta prevé empezar las obras del tercer hospital de Málaga en los primeros meses de 2026

Málaga ha acogido esta semana el 42º Congreso Nacional de Ingeniería en el Sector de la Sanidad que ha congregado a más de 2.200 profesionales de toda España. Una de las citas más esperadas del evento era la mesa de debate dedicada al nuevo hospital de Málaga, cuyas obras, según ha adelantado durante la inauguración, el delegado de Salud, Carlos Bautista, se prevé que comiencen en los primeros meses de 2026.

En ella, representantes de las diferentes empresas que se encargaron del diseño del hospital han desgranado algunos de los principales detalles de esta nueva infraestructura que está llamado a ser, según la Junta, la mayor obra de ingeniería civil de los últimos cincuenta años y que pasará a formar parte “del ‘skyline’ malagueño”, como ha destacado Bautista.

La mesa ha estado moderada por el periodista Ángel Escalera, que ha comenzado recordando todas las denominaciones y fechas con las que ha ido acumulando este proyecto que se ha ido dilatando a lo largo de 20 años. No obstante, parece que, finalmente, está encaminado y que, como ha anunciado el delegado, comenzará sus obras el año que viene.

De hecho esta semana se ha dado un paso importante, al conocerse que la Unión Temporal de Empresas (UTE) conformada por Obrascon Huarte Lain SA (OHLA); Construcciones Sánchez Domínguez Sando SA, y Vialterra Infraestructuras, SA, se ha posicionado como la favorita tras lograr la mejor puntuación técnica y presentar la oferta económica más competitiva (449.059.710,79 euros sin IVA).

Obstáculos iniciales

Antonio Ocaña, socio de Aidhos, que participó en el diseño arquitectónico del edificio junto al estudio de Carlos Lamela, ha compartido durante su intervención los obstáculos con los que se encontraron para plantear el hospital en un espacio “tan escaso” y con desniveles de varios metros de diferencia, pero que también era clave por su conexión con el Hospital Materno Infantil y Civil. De hehco, ambos centros estarán conectados con dos pasarelas, para facilitar el traslado de pacientes y el tránsito de los profesionales sanitarios.

Finalmente, el edificio hospitalario constará de cuatro torres, que estarán dedicadas a la hospitalización, y tendrá un total de 15 plantas, cuatro de ellas bajo rasante. Como ha destacado Ocaña, contará con una dotación “bastante amplia” con 815 habitaciones individuales, que tendrán espacio suficiente para desdoblar las camas, y duplicar así la capacidad, para futuras necesidades.

Además, habrá una zona de urgencias con 31 consultas médicas, 8 de enfermería y 61 camas de observación. Dispondrá de 80 camas de UCI, un bloque quirúrgico con 48 quirófanos, 158 consultas para las especialidades médicas y 38 para enfermería, así como un área específica destinada a la docencia y la investigación.

Unidad de riesgo biológico

Respecto a la UCI, Ocaña ha señalado que contará con una unidad de aislamiento, que estará conectada con la unidad de aislamiento de hospitalización y, por debajo, con la unidad de riesgo biológico que tendrá el hospital. Esta idea surgió a raíz de la pandemia de covid-19, en la que se encontraban inmersos en el diseño del hospital. Además, ha resaltado que en la parte superior del bloque quirúrgico habrá un helipuerto.

El tercer hospital de Málaga, en una recreación. / La Opinión

Dada la magnitud del complejo, el hospital contará con un “gran vestíbulo” de tres niveles que facilitará la circulación y será un “gran distribuidor de personas”, ya que se ha planteado como un amplio espacio de acogida, donde estarán los puntos de información y recepción para que la gente pueda orientarse fácilmente. “Un concepto más de centro comercial que de hospital”, ha reconocido Ocaña.

El proyecto cuenta con un presupuesto 607.515.932,53 euros (con IVA) y cuenta con un plazo de ejecución de 75 meses, por lo que está previsto que la inauguración del hospital se realice en 2032.

Cero emisiones Co2

Por su parte, Constantino Gago, responsable de Instalaciones y Edificación de Sener, ha explicado que el edificio de aparcamientos ha sido concebido como una “central de instalaciones” que estará conectada a través de un “anillo”con el edificio principal, lo que aporta “una flexibilidad brutal” para el futuro.

Uno de los aspectos más importantes de la climatización del nuevo hospital es que produce cero emisiones de Co2. “Toda nuestra producción de climatización no consume combustibles fósiles”, ha subrayado Gago, que también ha destacado que el edificio “aprovechará muy bien las condiciones climatológicas de Málaga” y que usará la aerotermia (un sistema de climatización que aprovecha la energía presente en el aire exterior para generar calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria de una forma sostenible).

“Recuperando solo el calor de la refrigeración, podemos conseguir tener todo el calor que necesitamos para el hospital desde mayo hasta octubre sin gasto energético”, ha remarcado Gago, que ha hecho hincapié en que “toda la energía que antes se desaprovechaba se aprovechará”. Asimismo, ha resaltado que el hospital tendrá un doble abastecimiento de red eléctrica, que en caso de que fallen, cuenta con unos grupos de electrógenos que podrán aportar hasta 27 horas de abastecimiento”.

Abastecimiento ante apagones

“En ese momento parecía mentira que se pudiesen necesitar, pero después del apagón no es ninguna locura, de hecho, parece ajustado”, ha compartido el responsable de Sener, que ha precisado que numerosas instalaciones -como aquellas de los pasillos, cabeceros o fan-coil de las habitaciones- van a ser industrializadas. Es decir, se fabricarán en talleres, lo que supondrá una mayor calidad y “ahorro de tiempo”, ya que, una vez que se disponga del espacio, solo habrá que trasladarlas y montarlas.

Pablo Alba Ripoll, responsable del departamento de Arquitectura y Urbanismo de ARCS Estudios y Servicios Técnicos, ha dedicado su intervención a explicar la relación del nuevo centro sanitario con la ciudad de Málaga. “El objetivo es que el hospital no fuera un obstáculo para la ciudad”, ha indicado Ripoll, que ha insistido en que se trata de una estructura que se integrará en la capital y que también generará un espacio para los ciudadanos, a través de espacios verdes, amplias aceras o una nueva plaza. La accesibilidad es otro pilar fundamental y por ello se podrá llegar con el metro, vía peatonal -a través de la calle Velarde, Arroyo de los Ángeles y Bulevar de Urgencias- y se creará un carril bici.

Por último, el médico intensivista Antonio Pérez Rielo, que ha sido gerente de los tres grandes hospitales de la provincia, ha explicado que detrás del primer plan funcional del nuevo hospital implicó a más de 400 profesionales de las distintas áreas sanitarias, Atención Primaria y asociaciones que, divididos en 18 grupos de trabajo.