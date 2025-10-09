Térmica Beach tiene ya la licencia de obra para su primera fase y dice que el 40% de las viviendas ya están vendidas

La urbanización Térmica Beach, que dará continuidad a la fachada 'de oro' residencial de la calle Pacífico, en la zona oeste de Málaga, acaba de obtener la licencia de obra por parte de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga para una primera fase compuesta por 173 viviendas en un edificio de once alturas. Sus promotores, Ginkgo Advisor y Aedas Homes, han informado este jueves que este paso, del que ya informó este periódico hace unos días, "posibilita la ejecución simultánea" de los inmuebles y de las obras de urbanización de la zona, en marcha desde agosto de 2024 y muy avanzadas de la mano de la constructora San José,

Aedas Homes también ha explicado que en menos de un año, cuando se inició la fase de comercialización, se han vendido 75 viviendas (más del 40% del total de la primera promoción lanzada) a un perfil de cliente "principalmente nacional y, sobre todo, malagueño". Los precios de la vivienda partían de alrededor de los 500.000 euros más IVA.

Los promotores, que califican de "gran éxito" este ritmo de ventas, esperan que la comercialización "se acelere aún más" tras conocerse la obtención de la licencia de obras, y consideran que se ha iniciado ya la " cuenta atrás" para la ejecución del proyecto.

Esta primera fase residencial de Térmica Beach está conformada por un edificio con viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios orientadas al mar y zonas comunes con una piscina infinity, solárium, gimnasio, sauna y spa, coworking, club social, amplios jardines y espacios de juegos infantiles.

"Por un lado, hablamos de un proyecto urbanístico destinado a transformar el ‘skyline’ de Málaga recuperando y regenerando espacios urbanos para sus ciudadanos y rematando el Paseo Marítimo Antonio Banderas, cuya construcción también está ya en marcha; y por otra parte, hablamos de una promoción de exclusivas viviendas en primera línea de playa, en la ya conocida como la nueva 'Milla de Oro’ de Málaga'", han señalado los promotores.

Once hectáreas para múltiples usos

Térmica Beach tiene una superficie de más de 11 hectáreas destinadas a múltiples usos (vivienda, hotelero, terciario y comercial, además de equipamiento y amplias zonas verdes) y acogerá unas 400 viviendas libres (el planeamiento permitía un máximo de 601). Además, el ámbito contará con otras 273 viviendas asequibles que gestiona el Ayuntamiento de Málaga.

La promoción Térmica Beach. / L.O

El desarrollo completo, estará compuesto, entre otros elementos, por dos complejos de vivienda libre con configuraciones muy espaciosas -"un requisito muy demandado por el potencial cliente de esta zona", señalan sus impulsores-, zonas comunes y altas medidas de sostenibilidad que supondrá "una exclusiva oferta de primera y segunda vivienda para la demanda local, nacional y también internacional".