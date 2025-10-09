Málaga adjudica el control poblacional de las aves urbanas

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental, ha formalizado el contrato para llevar a cabo el control poblacional de determinadas aves en el término municipal con el fin de alcanzar un nivel adecuado, según criterios de salud pública, sanidad animal y bienestar de los animales.

La prestación de este servicio, que ha sido adjudicada a Total Animal Services Paraíso, SL con un presupuesto de 53.114,16 euros -IVA incluido- y un plazo de ejecución de un año, incluye tanto actuaciones de forma ordinaria como en respuesta a demandas ciudadanas.

Control y prevención

Así, tal y como recoge el pliego, a través de este contrato se llevará a cabo la prevención y control de palomas, cotorras argentinas, tórtolas turcas y gaviotas, así como de cualquier otra especie o subespecie que pueda constituir o volverse un riesgo para la salud y la salubridad públicas; siendo su ámbito de aplicación la vía pública (incluyendo parques y jardines), dependencias municipales (incluidos colegios, escuelas infantiles y mercados) y espacios privados.

Una vez formalizado el contrato, la empresa adjudicataria deberá realizar un censo poblacional de las aves por especies; valoración y tipología de las molestias que generan; y propuestas sobre los métodos de control más adecuados para cada especie.

Además, han indicado el Ayuntamiento en un comunicado, deberá presentar al Servicio de Vigilancia Sanitario Ambiental del Ayuntamiento un estudio sanitario.

Disminuir la población

Con objeto de aplicar las medidas necesarias para desplazar o disminuir el tamaño poblacional de las especias señaladas y conseguir mantenerlas por debajo del umbral de tolerancia, la adjudicataria efectuará dos tipos de intervenciones: actuaciones programadas fijadas en función del ciclo reproductivo de determinadas aves y actuaciones que tengan por objeto resolver peticiones de la ciudadanía, así como las requeridas de oficio.

La empresa adjudicataria empleará los métodos aprobados por la Junta de Andalucía respetando, en todo momento, la normativa vigente en materia de bienestar animal, utilizando como primera elección aquellos que impliquen un menor estrés para las aves.

Por ejemplo, en cuanto a las cotorras argentinas, se realizarán retiradas programadas de nidos de cotorras, en las que se priorizará aquellos nidos situados a cierta altura en árboles que puedan causar problemas de seguridad.