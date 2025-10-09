Medio Ambiente
Málaga adjudica el control poblacional de las aves urbanas
Con este contrato se llevará a cabo la prevención y control de palomas, cotorras argentinas, tórtolas turcas y gaviotas, entre otras
El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental, ha formalizado el contrato para llevar a cabo el control poblacional de determinadas aves en el término municipal con el fin de alcanzar un nivel adecuado, según criterios de salud pública, sanidad animal y bienestar de los animales.
La prestación de este servicio, que ha sido adjudicada a Total Animal Services Paraíso, SL con un presupuesto de 53.114,16 euros -IVA incluido- y un plazo de ejecución de un año, incluye tanto actuaciones de forma ordinaria como en respuesta a demandas ciudadanas.
Control y prevención
Así, tal y como recoge el pliego, a través de este contrato se llevará a cabo la prevención y control de palomas, cotorras argentinas, tórtolas turcas y gaviotas, así como de cualquier otra especie o subespecie que pueda constituir o volverse un riesgo para la salud y la salubridad públicas; siendo su ámbito de aplicación la vía pública (incluyendo parques y jardines), dependencias municipales (incluidos colegios, escuelas infantiles y mercados) y espacios privados.
Una vez formalizado el contrato, la empresa adjudicataria deberá realizar un censo poblacional de las aves por especies; valoración y tipología de las molestias que generan; y propuestas sobre los métodos de control más adecuados para cada especie.
Además, han indicado el Ayuntamiento en un comunicado, deberá presentar al Servicio de Vigilancia Sanitario Ambiental del Ayuntamiento un estudio sanitario.
Disminuir la población
Con objeto de aplicar las medidas necesarias para desplazar o disminuir el tamaño poblacional de las especias señaladas y conseguir mantenerlas por debajo del umbral de tolerancia, la adjudicataria efectuará dos tipos de intervenciones: actuaciones programadas fijadas en función del ciclo reproductivo de determinadas aves y actuaciones que tengan por objeto resolver peticiones de la ciudadanía, así como las requeridas de oficio.
La empresa adjudicataria empleará los métodos aprobados por la Junta de Andalucía respetando, en todo momento, la normativa vigente en materia de bienestar animal, utilizando como primera elección aquellos que impliquen un menor estrés para las aves.
Por ejemplo, en cuanto a las cotorras argentinas, se realizarán retiradas programadas de nidos de cotorras, en las que se priorizará aquellos nidos situados a cierta altura en árboles que puedan causar problemas de seguridad.
Suscríbete para seguir leyendo
- En marcha la demolición de los cines Málaga Nostrum: ¿qué se va a hacer ahí?
- Así es el único bar de Málaga con camperos las 24 horas: con más de 30 años de historia y 500 servicios al día
- 33 cofrades de Málaga para el recuerdo
- Radiografía de la sanidad privada en Málaga: un sector en auge con más de medio millón de usuarios
- Estos son todos los gastos 'ilegales' que no pueden cobrarte en ningún restaurante de Málaga: puedes denunciarlo
- ¿Cómo son los turistas que visitan Málaga?
- Cortes de tráfico por la obra del metro: se extienden a nuevas calles
- Empieza el camino hacia las elecciones andaluzas en la política malagueña: más actos de partido y pugnas por las listas