Málaga se promociona en Miami como ciudad invitada por el Día de la Hispanidad

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Turismo y Promoción de la Ciudad, participará en la celebración del Día de la Hispanidad que acogerá Miami y donde, por primera vez, Málaga ha sido elegida como ciudad invitada.

Así lo ha dado a conocer el concejal del Área, Jacobo Florido, que ha informado de que el evento, organizado por el Consulado General de España en Miami, en colaboración con la Alcaldía de Coral Gables, Turismo de Andalucía y la Oficina de Turismo de España en Miami, tendrá lugar del 13 al 16 de octubre. Esta destacada presencia pondrá el foco en la capital malagueña como un destino de cultura, gastronomía y experiencias únicas.

Durante estos días se realizarán varias presentaciones del destino ante distintos segmentos, en colaboración con entidades de la ciudad como el Málaga CF, el Consejo Regulador Denominaciones de Origen Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga y el Conservatorio Superior de Danza Ángel Pericet de Málaga, entre otros.

La celebración del Día de Málaga, el 15 de octubre, concentrará las actividades más destacadas, entre ellas, la inauguración del mural ‘Málaga Loves Coral Gables’.

Además, la delegación malagueña mantendrá reuniones profesionales con navieras y con aerolíneas, para seguir potenciando la conectividad de Málaga con Estados Unidos.

Programa

Las celebraciones con motivo de la Fiesta Nacional de España arrancarán el 13 de octubre, con un torneo amistoso de pádel en el prestigioso Wynwood Padel Club de Miami, que reunirá a empresarios, personalidades del mundo de la cultura, los viajes y el turismo. Al finalizar el torneo, se celebrará una presentación de Málaga y una cena degustación para los participantes y asistentes, con un aforo previsto de 150 personas. Durante la velada se realizarán sorteos de experiencias y regalos vinculados a Málaga, consolidando así el vínculo entre el destino y los profesionales asistentes.

El 14 de octubre por la mañana tendrán lugar actividades con alumnos de colegios auspiciados por el Gobierno de España. Ya por la tarde, se celebrará el ‘Partido de la Hispanidad’ en Weston Mission, que enfrentará al Weston FC de Miami con un combinado de jugadores profesionales españoles y latinos retirados, junto con periodistas de medios deportivos y turísticos. El saque de honor será a cargo de la cónsul de España en Miami, Belén Alfaro, y los jugadores del equipo Málaga vestirán la equipación oficial del Málaga Club de Fútbol. Tras el encuentro, se celebrará una presentación sobre la ciudad de Málaga, poniendo en valor al Málaga CF como agente social y dinamizador deportivo de la ciudad.

Málga, ciudad invitada en la celebración del Día de la Hispanidad en Miami. / l.o.

El 15 de octubre llegará la celebración del Día de Málaga, que concentrará las actividades más emblemáticas. La jornada comenzará con la inauguración del mural “Málaga Loves Coral Gables”, obra del artista malagueño Lalone que dejará en la ciudad una huella artística en grafiti, por partida doble, de Pablo Picasso y de George Merrick, fundador de esta ciudad.

Le seguirá una cata de vinos de la D.O. Málaga y Sierras de Málaga, en colaboración con el Consejo Regulador Denominaciones de Origen Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga.

Por la tarde, tendrá lugar la presentación oficial de Málaga como ‘Ciudad Invitada’, que incluirá un espectáculo de danza flamenca del Conservatorio Superior de Danza “Ángel Pericet” de Málaga y un showcooking & cóctel representativo de la gastronomía local malagueña de la mano de la Bodega El Pimpi.

El 16 de octubre, por la mañana, la delegación malagueña celebrará encuentros con reconocidos empresarios e inversores locales, así como con responsables de navieras y autoridades del aeropuerto de Miami, así como con aerolíneas, con el objetivo de impulsar nuevas rutas directas a un punto estratégico como Miami y aumentar y desestacionalizar el número de conexiones hacia Estados Unidos.

Por la tarde, tendrá lugar el evento principal de toda la semana: la celebración del Día de la Hispanidad, en la que el Consulado de España ofrecerá una recepción para más de 800 personalidades empresariales, culturales y turísticas en Miami, donde Málaga será el destino invitado, tal y como ha sido a lo largo de toda la semana.

Además, a lo largo de los tres días, los asistentes podrán disfrutar de degustaciones de los vinos D.O. Málaga y Sierras de Málaga, en colaboración con Bodegas Quitapenas.

Nueva acción promocional

Con motivo de esta celebración en Miami, la ciudad de Málaga inaugurará la sexta de sus acciones de street art que llevan por título 'Málaga loves'. 'Málaga loves Coral Gables’ será el título de una obra de 315 metros cuadrados en total, distribuidos en dos espacios, y que ha firmado el artista malagueño Eduardo Luque 'Lalone'. Se trata de la mayor superficie pintada hasta la fecha dentro de esta iniciativa artística. Los dos murales entablan un diálogo vibrante que refleja tanto sus identidades culturales individuales como una visión artística compartida.

Bajo el letrero ‘Málaga loves Coral Gables’, eje central del mural de Málaga y tarjeta de presentación de la ciudad, se encuentra la figura de Picasso, el sol y el cielo cálido como elementos del clima mediterráneo de la Costa del Sol, y puntos simbólicos de la ciudad como La Farola del Muelle Uno, el Cubo en el Centre Pompidou Málaga, el Teatro Romano y la Alcazaba, la calle Larios, la Catedral de Málaga, las jábegas con su ‘ojo fenicio’, la biznaga, el vino malagueño, el espeto de sardinas o la figura flamenco, parte también del imaginario cultural andaluz de Málaga.

Por otro lado, el mural de Coral Gables refleja la inspiración cubista, tejiendo el legado de George Merrick, fundador de esta ciudad, en un tapiz de la historia de la ciudad. En él se reflejan iconos de la ciudad como el Hotel Biltmore o la Piscina Veneciana, secundados por el retrato y la escultura de George Merrick o un tranvía retro. Todo bajo el cielo azul de una ciudad en la que las palmeras son siempre protagonistas.

La inauguración de este doble mural en Coral Gables contará con la colaboración de la Alcaldía de Coral Gables, el Consulado General de España en Miami y la Oficina de Turismo de España en Miami.

Se trata de la sexta acción promocional de street art ‘Málaga loves’, bajo el contexto de la efeméride Celebración Picasso 1973-2023. Esta innovadora iniciativa artística ya ha dejado su huella, mostrando los atractivos turísticos de Málaga en grandes murales con aire picassiano, en zonas muy transitadas de Múnich, Basilea, Shanghái y Seúl en dos ocasiones.

Este proyecto del Área de Turismo y Promoción de la Ciudad de Málaga supone un intercambio artístico y cultural que une ciudades bajo la bandera común de la creatividad y el patrimonio a través de la mirada de Picasso, el icónico artista universal malagueño.

La siguiente parada de esta iniciativa de arte urbano llegará en diciembre, con un mural en Playa Delfines (Cancún), en un mirador de una de las playas más célebres de Riviera Maya.

Consolidación del mercado estadounidense

Estas acciones se enmarcan en las relaciones promocionales que el Ayuntamiento de Málaga viene fomentando con el mercado estadounidense.

A nivel turístico, en el pasado mes de agosto visitaron Málaga más de 6.300 viajeros hoteleros procedentes de Estados Unidos, generando cerca de 14.600 pernoctaciones. Y en el acumulado de enero a agosto de 2025, 58.000 personas procedentes de USA visitaron la ciudad, dejando cerca de 120.000 pernoctaciones.

Asimismo, el mercado estadounidense cerró 2024 sumando 80.733 viajeros hoteleros, con 178.293 noches de hotel y una media de estancia de 2,21 días, según los datos que publica el INE.

Se trata por tanto del quinto mercado en impacto, tanto en número de viajeros alojados en hoteles de Málaga como en volumen de pernoctaciones, y el primero en importancia fuera del territorio europeo.