El Ayuntamiento de Málaga seguirá adelante con su 'plan' para Repsol si cae la subasta de los suelos

La accidentada subasta de Repsol vuelve a estar en el mismo punto crítico de hace justo un año, cuando la Gerencia de Urbanismo dio un último plazo a Urbania para que abonase las garantías y entregase la documentación pertinente como requisitos finales para concluir la venta de las cinco parcelas municipales.

Ese 'remate' de la venta de los terrenos de Repsol no llegó a producirse porque Urbania presentó dos recursos en agosto del año pasado que acabaron por bloquear de nuevo el proceso en octubre hasta esta misma mañana, después de que el Consejo Rector de Urbanismo haya aprobado desestimar ambos recursos y volver a dar el mismo ultimatum a la promotora.

De nuevo vuelve a estar la pelota en el tejado de Urbania, que deberá confirmar si sigue adelante con la compra de las parcelas, que tienen un valor de 66 millones de euros, y que están consideradas como bienes litigiosos debido al recurso contencioso-administrativo que interpuso Bosque Urbano y que se admitió a trámite, por lo que no podrá otorgarse licencia de obras ni comenzar la construcción hasta que no haya fallo judicial.

En caso de que Urbania no cumpla con estos últimos trámites formales, Urbanismo ya ha dejado claro que "se entenderá retirada su oferta", por lo que la subasta se cerraría sin comprador.

La zona que mantienen los voluntarios de Bosque Urbano Málaga, en el antiguo solar de Repsol, esta semana. / A.V.

¿Qué pasa si Urbania se retira?

Por tanto, la pregunta vuelve a ser la misma. ¿Qué ocurrirá si Urbania decide retirarse? Según ha explicado hoy la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, si la subasta "cae", el Ayuntamiento de Málaga seguirá adelante con su "plan", lo que quiere decir que seguirá tramitando el desarrollo urbano de estos suelos, como son los trabajos de urbanización.

"Seguiremos, como propietarios del suelo, con nuestra hoja de ruta y haremos un proyecto de urbanización que dará lugar a un gran parque para el disfrute de los malagueños, también de los vecinos de la carretera de Cádiz y de la provincia de Málaga", ha expuesto Casero durante el Consejo Rector de Urbanismo. "De momento nadie nos ha dicho que no podamos seguir. ¿Y qué va a pasar cuando acabemos la urbanización? Pues ya veremos, yo espero que para esa época ya sí tengamos más claro cuál es el escenario".

Proyecto propuesto por Urbania para Repsol / L.O.

Los recursos

Los dos recursos de Urbania impugnaban parcialmente el Consejo Rector de Urbanismo del 11 de julio de 2024, en el que se proponía adjudicar a Urbania la compra de los suelos. El gerente de Urbanismo, José María Morente, ha expuesto que lo que se buscaba impugnar eran las aclaraciones que Urbanismo realizó a todas licitadoras que entonces participaban en la subasta y que expresaron sus dudas e inquietudes cuando se admitió el recurso de Bosque Urbano.

"Lo que se les dice es que cuando asumen la continuación del procedimiento las entidades saben en qué condiciones están y que van a riesgo y ventura", señalaba Morente. Por ello, los servicios jurídicos de Urbanismo desestiman los recursos.

PSOE y Con Málaga piden explicaciones

La desestimación de los recursos ha salido adelante con los votos a favor del Partido Popular y Vox, junto a las abstenciones de PSOE y Con Málaga.

Las dos formaciones de izquierdas han pedido explicaciones al equipo de Gobierno y han recriminado que el proceso se haya mantenido un año más en suspenso.

"No tiene sentido que llevemos un año esperando para este informe [de los servicios jurídicos de Urbanismo], no tiene sentido que se hagan las cosas así", ha recriminado el concejal socialista Mariano Ruiz, que ha lamentado que el proyecto de Repsol "nació herido de muerte y estrellado".

Por su parte, la concejala de Con Málaga, Toni Morillas, ha insistido en que el concurso debería haberse declarado desierto hace un año, después de que la promotora incumpliese la obligación de depositar el aval de 2,7 millones de euros. "Es un proyecto en el que el equipo de Gobierno se ha empecinado", ha criticado Morillas, que ha denunciado que el equipo de gobierno ha seguido una "estrategia de dilación premeditada".

Ambas formaciones han lamentado, además, que hayan tratado de "amedrentar" a los vecinos al reclamar unas costas judiciales de 223.000 euros a Bosque Urbano, que finalmente ha rechazado la justicia.

Ante las críticas, Carmen Casero ha recalcado que están tramitando un "acto reglado" en el que "lo triste de verdad" es que lleven tres años sin novedades con respecto al procedimiento judicial.