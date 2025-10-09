El PP pregunta en el Congreso y el Senado por los gastos de Ábalos en Málaga

Los grupos del PP en el Congreso de los Diputados y el Senado han registrado sendas preguntas en las que piden al Gobierno de Pedro Sánchez que haga públicos los gastos de representación del exministro de Fomento, José Luis Ábalos, durante sus visitas a la provincia de Málaga. Tales iniciativas parlamentarias fueron anunciadas por la senadora y vicesecretaria del PP de Málaga Lucía Yeves, quien recordó que "el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revela supuestos pagos de Koldo García a chicas de compañía para encuentros personales" con el entonces alto cargo socialista "en Andalucía y en Málaga". "La UCO habla de más de 8.000 euros gastados en encuentros personales de Ábalos en ocho ciudades y apunta, entre ellas, una habitación en un céntrico hotel de lujo en Málaga pagada por Koldo", subrayó Lucía Yeves.

La senadora del PP también exigió al PSOE que "aclare si contrató a prostitutas en sus mítines o, lo que es peor, si esos actos institucionales o de partido servían como tapadera para financiar las juergas de altos cargos socialistas, también en el sur de España”.

En este sentido, Yeves reclamó al Ejecutivo nacional del PSOE "información sobre el dinero público destinado a sufragar la estancia en la provincia de representantes del Gobierno de Pedro Sánchez o incluso de diputados socialistas malagueños entre los años 2018 y 2021, durante la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio Fomento. Además, se preguntó "si alguno de esos gastos coincide con las estancias del exministro aquí". En concreto, la dirigente del PP aludió a "la visita de Ábalos a Málaga el 10 de septiembre de 2019 con motivo de un acto en el Aeropuerto o su participación en un encuentro con el sector marítimo en el Palacio de Congresos de Torremolinos el 21 de octubre de ese mismo año".

"Alardean de feminismo"

La senadora popular reprochó a los socialistas que “permitieran estas prácticas entre altos cargos de su partido mientras alardean de feminismo”. “Las fiestas con prostitutas aparecen en el sumario de los ERE fraudulentos de Andalucía y, ahora, en los informes de la Guardia Civil que señalan la corrupción en el seno del PSOE y del propio Gobierno de Sánchez; estamos hablando de ministros que elegían a las prostitutas por catálogo y de asesores que organizaban estos encuentros allí donde la agenda política les llevaba en cada momento, también en Andalucía y en Málaga”, insistió Lucía Yeves.

La senadora del PP Lucía Yeves, acompañada por el diputado nacional Mario Cortés y el concejal cartameño Pedro Pardo. / L. O.

Recado al PSOE de Málaga

Esta dirigente del PP malagueño también mandó un recado al PSOE de Málaga e instó a la dirección provincial de los socialistas a “ser valiente” y a que "se sume a esta reclamación del Partido Popular". "Su silencio les hace cómplices del despilfarro y el uso ilícito y vergonzoso de fondos públicos por parte del Ejecutivo sanchista mientras niega o retrasa infraestructuras necesarias para la provincia”, recalcó la senadora.

Estas declaraciones -reflejadas por el PP de Málaga en un comunicado- fueron realizadas por Lucía Yeves durante una visita a la localidad malagueña de Cártama en la que estuvo acompañada por el diputado nacional del PP Mario Cortés y por Pedro Pardo, el portavoz popular en este municipio gobernado por el PSOE que ha acogido algunos mítines de Pedro Sánchez.

En opinión de Lucía Yeves, “el Gobierno ha estado centrado en estos menesteres y en atacar a los jueces y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por denunciar la corrupción que salpica al PSOE, al Ejecutivo y al propio entorno familiar de Sánchez en lugar de gestionar, aprobar los Presupuestos Generales del Estado y ejecutar inversiones urgentes en provincias como Málaga”.