Previsión de la Aemet del tiempo en Málaga: ¿Cuándo va a llover?

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado las alertas amarillas y naranjas en la Comunidad Valenciana por el paso de la dana Alice.

Un temporal que ya ha dejado fuertes chubascos en municipios afectados por la DANA de hace un año, como por ejemplo Catarroja, donde se han acumulado 39,8 litros por metro cuadrado; 44,8 litros en L’Albufera de Valencia y 35,1 en Alcàsser (Valencia). Este episodio de lluvias será duradero y podrá dejar precipitaciones torrenciales en puntos del Mediterráneo.

Según la AEMET, Alice se irá desplazando lentamente y las lluvias se extenderán al litoral de Tarragona, Barcelona y Comunidad Valenciana, y a lo largo del día a Ibiza, Formentera, resto de Murcia, mitad oriental de Andalucía y sur de Castilla-La Mancha, sin descartarlas en otras zonas de Castilla-La Mancha, Cataluña y sistema Central.

Mientras tanto, en Málaga el buen tiempo marca este otoño cada vez más atípico. La Agencia Estatal de Meteorología ya vaticinaba un otoño más lluvioso y más cálido de lo normal en la comarca.

Sin embargo, Alice dará sus últimos coletazos en la región y lo hará en forma de precipitaciones. Se esperan lluvias este viernes en gran parte de la provincia: "Precipitaciones acompañadas de tormentas”, adelanta Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de Málaga.

En la capital, las lluvias comenzarán esta madrugada y se extenderán hasta las 19:00 horas, con una probabilidad de precipitación del 100%. En cuanto a las temperaturas, se prevé que las mínimas oscilen entre los 18 y 20 grados.

Para mañana, se esperan lluvias que podrían dar lugar a tormentas, afectando especialmente al interior de la provincia, en áreas como la comarca de Antequera y Ronda.

Tiempo para el puente de la Hispanidad

Aunque las precipitaciones serán intensas en algunos puntos, serán de carácter fugaz y se espera que el buen tiempo regrese para el Puente del Pilar. A partir del sábado, el sol predominará en toda la provincia, con temperaturas máximas que ascenderán hasta los 27 grados.

El domingo, Día de la Hispanidad, y el lunes festivo, se mantendrá el sol, con intervalos de nubes y temperaturas máximas cercanas a los 26-27 grados.