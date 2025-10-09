En marcha el proyecto de las VPO de Lagunillas: empiezan las demoliciones previas

Esta semana se pone oficialmente en marcha el proyecto de las 109 VPO que se levantarán sobre algunos de los solares que formaron parte del extinto y fallido plan de las "tecnocasas" en Lagunillas, que dejaron durante años numerosos suelos del Centro de Málaga en un estado de total abandono y sin proyectos en el horizonte.

La promotora Lagoom Living empieza esta semana con la demolición de las edificaciones del entorno y tiene previsto este viernes un acto oficial para presentar la promoción de vivienda protegida a la que asistirán el CEO de Lagoom Living, Javier Braza y autoridades públicas como el viceconsejero de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Mario Muñoz-Atanet y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

Recreación de las VPO de Lagunillas. / L.O

El proyecto contempla la construcción de 109 viviendas protegidas de 1, 2 y 3 dormitorios con parking y trastero, distribuidas en siete edificios de baja altura -entre dos y tres alturas-, junto con espacios para uso comercial, con el objetivo de "fomentar la actividad económica del barrio". Asimismo, la promotora sostiene que contribuirá a la "regeneración urbana" de su entorno. La superficie residencial es de 8.619,15 metros cuadrados, la comercial de 290,92 metros cuadrados -locales comerciales-.

VPO en Sector Universidad

Esta promotora está desarrollando una promoción de 530 viviendas protegidas en el Sector Universidad de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, en régimen de alquiler, en colaboración público-privada y con financiación europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, mediante los Fondos Next Generation de la UE. La fecha de finalización de las obras está fijada en 2026.

VPO de Lagoom Living en el Sector Universidad. / L.O

Estas VPO de alquiler en Málaga están concebidas para dar acceso asequible a través de la fórmula de colaboración público-privada se está llevando a cabo la segunda fase de desarrollo de este sector en el que se prevén 1.006 viviendas protegidas en alquiler y en el que el Consistorio ya promueve 476 en cuatro promociones, tres de ellas en construcción y una ya finalizada.