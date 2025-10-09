Este es el restaurante más "mágico" de Málaga, con su propio jardín secreto y la mejor comida casera

En uno de los pueblos blancos más visitados y emblemáticos de toda Málaga, Mijas, se esconde un oasis de naturaleza, tranquilidad y gastronomía en uno de sus restaurantes más "mágicos", que cuenta con su propio jardín secreto en el que disfrutar de la mejor comida casera.

Este enclave que se encuentra escondido entre las callejuelas pintorescas del centro histórico de Mijas para ofrecer cocina tradicional andaluza junto con sabores puramente argentinos es 'The Secret Garden', un rincón único al aire libre que cuenta con en un ambiente único perfecto para acudir con toda la familia y disfrutar de una comida de calidad en un entorno distendido y tranquilo.

"Es un restaurante mágico", señalan sus propios clientes sobre este restaurante que fusiona la cultura andaluza y argentina en cada bocado, acompañado todo ello de un enclave privilegiado con su jardín repleto de flores, árboles y estampas de cuento que se presenta para el negocio como "acogedor, informal y lleno de romance".

Un jardín secreto en este restaurante "mágico" en pleno corazón de Mijas

De ese modo, 'The Secret Garden' fusiona "sabores globales con arte local" en el que se pone a disposición de sus clientes platos que son "a la vez familiares y sorprendentemente innovadores".

"Anidado en el corazón de Mijas, 'The Secret Garden' emerge como un oasis culinario. Las paredes coloridas, cargadas de arte local, encierran patios andaluces que susurran historias antiguas", recalcan desde el propio establecimiento, que cuenta con una amplia carta con todo tipo de especialidades tradicionales españolas y de fusión argentina.

Platos tradicionales andaluces y argentinos en este restaurante "mágico" de Mijas

Así, sus clientes pueden escoger entre una amplia variedad de entrantes desde 7 euros como su pan de ajo, la 'bruschetta', el 'chori-pan' argentino, medallón de queso de cabra de Málaga a la parrilla o el gazpacho; a los que se suman todo tipo de platos de pasta desde 13,50 euros, ensaladas desde 9,90 euros o pescados desde 21,80 euros.

Pero si una de sus especialidades ha conseguido conquistar a sus visitantes son sus carnes a la brasa, que se pueden probar desde 19,50 euros, con platos como su parrillada mixta, su entrecot de angus argentino importado, el lomo alto de angus argentino importado, el filete nacional de primera calidad, la pierna de cordero lechal o el chuletón de lomo alto de vaca rubia gallega, entre otros. Todo ello se puede degustar en su local de la calle San Sebastián número 8, en pleno centro de Mijas, de lunes a domingo en horario de 12.00 a 23.00 horas.