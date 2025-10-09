GASTRONOMÍA
Un restaurante de Málaga regala 50 hamburguesas gratis por su nueva apertura: "Están increíbles"
Este negocio ofrecerá de forma totalmente gratuita sus primeros bocados para celebrar su nueva ubicación
Los amantes de las 'smash burger' y el buen comer están de enhorabuena, ya que Málaga suma un nuevo local de este tipo de hamburguesas en el barrio malagueño de Teatinos. Y, para celebrar su apertura, este establecimiento regalará de forma totalmente gratuita 50 hamburguesas a sus primeros clientes.
Este regalo culinario vendrá de la mano del restaurante Valhalla Grill, un negocio que ya ofrece las hamburguesas "más brutales" de Málaga en su local de Alameda de Capuchinos número 61 y que busca ampliar su alcance en la capital con un nuevo local en la calle Jano número 9 de Teatinos.
Para celebrar este hito, el establecimiento ha decidido regalar hamburguesas a los 50 primeros clientes que acudan a su nuevo local durante su apertura, que se celebrará este sábado desde las 20.00 horas. "Se darán a los 50 guerreros que sean más rápidos", señalan desde el propio restaurante, que asegura que ofrece las "mejores smash burgers" de la provincia, realizadas con "fuerza vikinga, técnica y la mejor carne de vaca madurada".
Las hamburguesas que se regalarán en esta jornada de apertura serán su especial 'Thor', una creación culinaria que, según sus propios clientes, "está increíble" y que cuenta con doble carne aplastada, bacon "calcinado", queso cheddar, salsa barbacoa, mayonesa y dos aros de cebolla.
"Con fuego, técnica y la mejor carne de vaca madurada, preparamos esas burgers que nos hacen únicos: jugosas, potentes y con un sabor que no se olvida", afirma este negocio que utiliza ingredientes "de primera" para que sus platos sean "irresistibles".
Tanto en su local de Alameda de Capuchinos como en su nuevo establecimiento de Teatinos, sus usuarios pueden disfrutar de gran variedad de entrantes desde 4,50 euros, como sus patatas fritas, nachos, tiras de pollo o sus bocaditos con costilla, entre otros.
Hamburguesas desde 12,95 euros en este restaurante de Málaga que regalará '50 smash burger'
Pero su plato fuerte son sus hamburguesas aplastadas, que se pueden degustar desde 12,95 euros, entre las que destaca la 'Frigg', de vaca rubia gallega con huevo, mayonesa, trufa y queso gouda; la 'Odín', con cuatro carnes smash, salsa cheddar, mayonesa, barbacoa y bacon crujiente en pan brioche; o 'Kratos', con doble smash con queso cheddar, queso gouda, mermelada de bacon y "cenizas de Kratos".
A estas se suman, entre otras, su 'Lagertha', con doble carne smasheada con salsa cheddar, guacamole especiado al estilo mexicano, tomate relish y nachos; o la 'Sajona', con doble carne con queso cheddar, bacon crujiente y mayo trufada. "Son muy top sus burgers", señalan sus propios clientes, que aseguran que su nueva apertura y, sobre todo, su regalo de 50 hamburguesas a los primeros clientes de su nuevo local "va a ser una locura".
