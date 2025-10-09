SelVisión: confianza, precisión y vocación por la visión en el corazón de Málaga

Hoy celebramos el Día Mundial de la Visión con Centro Óptico SelVisión. Hablar de SelVisión es hablar de experiencia, profesionalidad y una forma cercana de entender la salud visual. Al frente se encuentra Pablo Rodríguez Morales, optometrista con más de 25 años de trayectoria, que junto a Toté Sel, audioprotesista, han construido una óptica que combina la precisión técnica con un trato familiar y cercano.

Desde sus inicios en Granada y Torremolinos, pasando por su primera aventura empresarial con Óptica Balboa en Echevarría del Palo, donde ejercieron durante ocho años, hasta las actuales instalaciones de SelVisión en el Paseo de Sancha, Pablo y Toté han mantenido siempre una premisa clara: cuidar la vista de cada persona con rigor, honestidad y compromiso.

Pero si algo define a SelVisión es su cercanía, confianza y vocación por el servicio. No es solo una óptica, es un lugar donde cada cliente recibe un trato personalizado, un consejo honesto y un seguimiento constante. La fidelidad de quienes lo acompañan desde hace más de dos décadas es el reflejo más claro de esa forma de trabajar.

“Hay personas que me conocen desde hace más de veinte años. Han traído a sus hijos, y ahora vienen con sus nietos. Esa fidelidad es la mejor recompensa que se puede tener” comenta Pablo con orgullo.

Lentes progresivas sin sorpresas: tecnología y seguimiento personalizado

Uno de los servicios más valorados y demandados en SelVisión son las lentes progresivas, un producto que requiere experiencia y un ajuste preciso y profesional. Pablo dedica el tiempo necesario a cada cliente para determinar la mejor opción, explicar su funcionamiento y acompañar durante el proceso de adaptación.“Cada persona tiene sus necesidades y su ritmo de vida. Una lente progresiva no es solo una cuestión de graduación, sino de personalización. El secreto está en la toma de medidas exacta y en el montaje minucioso”, señala.

Para garantizar los mejores resultados, SelVisión trabaja exclusivamente con los laboratorios de lentes oftálmicas más reconocidos. El resultado son adaptaciones naturales, cómodas y libres de las molestias que a menudo hacen desistir a quienes las prueban por primera vez. En SelVisión, ver bien a todas las distancias es una realidad alcanzable y duradera.

Pablo Rodríguez Morales / La Opinión

Control de miopía infantil: ver el futuro con claridad

El aumento de la miopía en niños y adolescentes es uno de los grandes retos de la optometría moderna, y en SelVisión se aborda con especial atención. Pablo es experto en control de miopía infantil, ofreciendo un seguimiento individualizado y un asesoramiento integral a las familias. “No se trata solo de poner gafas o lentillas, sino de entender cómo evoluciona la visión del niño, qué hábitos visuales tiene y cómo podemos frenar esa progresión”, explica. Gracias a este trabajo constante, SelVisión se ha convertido en una referencia en optometría pediátrica y terapia visual, ayudando a que muchos niños desarrollen una visión saludable y un rendimiento escolar óptimo.

Adaptaciones de lentes de contacto y manejo optométrico avanzado

En SelVisión, la precisión también se extiende al mundo de las lentes de contacto. Desde las más básicas hasta las multifocales personalizadas, Pablo realiza una adaptación meticulosa que garantiza comodidad, seguridad y salud ocular. Además, su formación le permite ofrecer un manejo optométrico especializado de patologías del polo anterior y posterior, colaborando con oftalmólogos y realizando controles que aportan una visión global del estado ocular de cada paciente. Esta combinación de experiencia clínica y rigor técnico diferencia a SelVisión de las ópticas convencionales, posicionándola como un centro de referencia en la atención visual avanzada.

Precios para todos y atención a largo plazo

En SelVisión, la calidad no está reñida con la accesibilidad. “Ver bien no debería ser un lujo”, asegura Toté. Por eso, el centro ofrece precios adaptados a todos los públicos con productos de alta calidad y transparencia total en cada presupuesto, disponiendo de financiación a medida. El acompañamiento no termina cuando el cliente sale por la puerta: revisiones de seguimiento, ajustes posteriores o sustituciones forman parte del servicio que consiguen generar confianza y tranquilidad a largo plazo.

SelVisión no es una franquicia ni una gran cadena. Es el proyecto personal de Pablo Rodríguez y Toté Sel, / La Opinión

La fidelidad como mejor aval

No hacen falta campañas grandilocuentes ni promesas exageradas, los pacientes de SelVisión hablan por sí solos. Y esa confianza se refleja en las reseñas que reciben en Google, donde las valoraciones de cinco estrellas les definen claramente destacando la profesionalidad y la transparencia de ambos. “Lo más gratificante es ver volver a la gente, ver que confían en ti después de años. Es la confirmación de que estás haciendo las cosas bien”, comentan.

Implicación en la comunidad: la óptica que mira por Málaga

SelVisión no solo cuida la vista, también cuida de Málaga. Pablo y Toté participan en campañas de revisión visual en colegios, colaboran con asociaciones locales y promueven hábitos saludables relacionados con el uso de pantallas y la prevención ocular. Para ellos, la óptica no es solo su trabajo, sino una forma de contribuir al bienestar de la comunidad. “La prevención visual debería ser tan cotidiana como una revisión dental. Si ayudamos a concienciar, ya estamos haciendo mucho”, afirma Pablo.

Una óptica con nombre propio

SelVisión no es una franquicia ni una gran cadena. Es el proyecto personal de Pablo Rodríguez y Toté Sel, un equipo que une precisión técnica, sensibilidad y cercanía. En su óptica, cada detalle importa: desde la revisión más minuciosa hasta el consejo más sencillo, todo se hace pensando en el bienestar visual de cada persona. Porque ver bien es importante, pero sentirse acompañado por quien se implica de verdad, lo es aún más.

Para más información

Centro Óptico SelVisión – Paseo de Sancha 18, 29016 - Málaga

Telefono: 952 914 570

Whatsapp: 639 156 740

RRSS: Instagram Facebook

Mail: opticaselvision@gmail.com

Horario: Lunes-Viernes 10:00 a 13:30 y 17:00 a 20:00 / Sábados: 10:00 a 13:30

Ubicación: