Seis de cada diez turistas de EEUU muestra su predilección por Málaga

Málaga figura entre las diez ciudades elegidas por aquellos turistas estadounidenses que tienen previsto viajar a España durante los próximos tres años. En base a un estudio impulsado por la Consejería de Turespaña en Nueva York, el 70% de los ciudadanos de aquel país aspira a poder tomar un vuelo a suelo español de aquí a 2028. Seis de cada diez encuestados muestra su predilección por la capital costasoleña, mientras que Madrid o Barcelona aparecen elegidas por el 80% de las consultas realizadas.

Es importante subrayar que el porcentaje de potenciales turistas de EEUU es incluso mayor si tomamos como referencia las generaciones más jóvenes o aquellos visitantes con mayor poder adquisitivo. El informe, que responde al título de Portrait of American & Canadian International Travelers, ha sido elaborado por MMGY Global y Málaga figura en el mismo junto a Palma de Mallorca, Granada o Bilbao, elegidas igualmente por seis de cada diez posibles pasajeros.

Otras ciudades con una mayor demanda, aunque sin alcanzar el rango de Madrid o Barcelona son Valencia, Sevilla, Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de Gran Canaria. Fuentes de Turespaña aluden directamente a la importancia que tienen el patrimonio cultural e histórico, subrayado por el 65% de los encuestados, o la gastronomía, citada por el 61%. Pero son igualmente reconocidos otros factores como los paisajes o la belleza natural que atesoran muchos territorios en suelo peninsular o en los dos archipiélagos.

Mayor planta hotelera

No es casualidad que, detrás de ese millar de camas que en el último año se han abierto como nueva oferta hotelera en la capital, figuren las grandes cadenas estadounidenses. Por ejemplo, en las torres habitadas más altas de Andalucía, las construidas en la explanada de Martiricos, abrían sus puertas con el cambio de año más de 300 nuevas habitaciones. El nuevo Hampton by Hilton prácticamente no ha dejado de estar lleno durante el presente ejercicio, aupado por miles de visitantes procedentes de EEUU y de otros destinos internacionales, atraídos por el reconocimiento que posee dicha firma.

Comic-Con, el escaparate

Fue uno de los alojamientos oficiales durante la primera edición de la San Diego Comic-Con y, gracias al escaparate que este acontecimiento generó en Estados Unidos, las reservas se dispararon desde principios del pasado verano. También contribuye bastante a que el flujo de visitantes no se detenga fuera de la temporada estival la existencia de una línea directa con Nueva York, sólo interrumpida durante el periodo invernal, desde el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, como señalan los propios portavoces del sector hotelero en la capital malagueña.

La Junta de Andalucía cerró el ejercicio 2024 con máximos de toda la serie histórica en términos turísticos. Hubo 35 millones de visitantes y un impacto económico de 29.000 millones de euros, según destacaba hace unos meses el consejero de turismo de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal. Esos números estaban avalados por el número de personas empleadas dentro del sector turístico, pero también, como señalaba este responsable público y responsables de la Diputación o de las mancomunidades del litoral, por el crecimiento de mercados emisores como EEUU y varios países asiáticos.