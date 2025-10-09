Vuelos desde Málaga al resto de Europa por menos de 30 euros

El invierno es una de las mejores épocas para planear una escapada o descubrir nuevos destinos. Por ello, Vueling lanza una promoción con hasta un 20 % de descuento en vuelos seleccionados desde Málaga, disponible solo hasta este jueves.

La oferta será válida para viajar entre el 1 de noviembre de 2025 y el 31 de enero de 2026, una oportunidad perfecta para disfrutar de unos días de desconexión y recibir el invierno.

Entre las rutas nacionales desde Málaga destacan Lanzarote, Barcelona, Bilbao, Fuerteventura, Gran Canaria, Palma de Mallorca, Santiago de Compostela y Tenerife. Entre los destinos internacionales están Ámsterdam, Bruselas, Cardiff, Londres-Gatwick, París-Orly y Zúrich.

Precios

Desde Málaga, los vuelos a Mallorca están disponibles desde 10,03 euros; a Lanzarote desde 12,00 euros; a Gran Canaria desde 13,00 euros; a Fuerteventura desde 15,00 euros; a Londres desde 17,00 euros; a Barcelona desde 17,14 euros; a Santiago desde 19,00 euros; a Ámsterdam desde 19,90 euros; a Roma desde 19,99 euros; a Bruselas desde 20,00 euros; a Cardiff desde 20,00 euros; a Bilbao desde 20,16 euros; a Tenerife desde 21,00 euros y a París desde 23,00 euros.