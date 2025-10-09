Turismo
Vuelos desde Málaga al resto de Europa por menos de 30 euros
Vueling lanza una promoción con hasta un 20 % de descuento en vuelos seleccionados desde la capital malagueña
El invierno es una de las mejores épocas para planear una escapada o descubrir nuevos destinos. Por ello, Vueling lanza una promoción con hasta un 20 % de descuento en vuelos seleccionados desde Málaga, disponible solo hasta este jueves.
La oferta será válida para viajar entre el 1 de noviembre de 2025 y el 31 de enero de 2026, una oportunidad perfecta para disfrutar de unos días de desconexión y recibir el invierno.
Entre las rutas nacionales desde Málaga destacan Lanzarote, Barcelona, Bilbao, Fuerteventura, Gran Canaria, Palma de Mallorca, Santiago de Compostela y Tenerife. Entre los destinos internacionales están Ámsterdam, Bruselas, Cardiff, Londres-Gatwick, París-Orly y Zúrich.
Precios
Desde Málaga, los vuelos a Mallorca están disponibles desde 10,03 euros; a Lanzarote desde 12,00 euros; a Gran Canaria desde 13,00 euros; a Fuerteventura desde 15,00 euros; a Londres desde 17,00 euros; a Barcelona desde 17,14 euros; a Santiago desde 19,00 euros; a Ámsterdam desde 19,90 euros; a Roma desde 19,99 euros; a Bruselas desde 20,00 euros; a Cardiff desde 20,00 euros; a Bilbao desde 20,16 euros; a Tenerife desde 21,00 euros y a París desde 23,00 euros.
- Un nuevo barrio de 1.400 viviendas unirá Campanillas con Santa Rosalía: ahora tiene uso agrícola
- En marcha la demolición de los cines Málaga Nostrum: ¿qué se va a hacer ahí?
- Así es el monumento natural más antiguo de Málaga: tiene mil años y fue venerado por los Reyes Católicos
- La autopista AP-7 de Málaga reduce sus tarifas casi un 40% desde esta semana: estos son los precios de la temporada baja
- Así es el único bar de Málaga con camperos las 24 horas: con más de 30 años de historia y 500 servicios al día
- Esta es la clasificación de los barrios de Málaga por nivel de renta, con casi 37.500 euros de diferencia entre el más rico y el más humilde
- Fin a los coches de caballos en Málaga: cuánto ha pagado el Ayuntamiento y qué pasará con los animales
- Así es el bosque de Málaga perfecto para una escapada de otoño, repleto de castaños y miradores: es una de las 'siete maravillas naturales de España