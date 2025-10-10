¿Un alquiler asequible en el Centro de Málaga? Arrancan las 109 VPO de Lagunillas

La piqueta ha llegado esta mañana al barrio de Lagunillas para poner en marcha un proyecto residencial que hará posible que en el Centro de Málaga existan también viviendas de alquiler asequible.

Se trata de las 109 VPO que va a desarrollar Lagoom Living en siete edificios del entorno de la plaza Esperanza, un proyecto heredero de las fallidas 'tecnocasas' pero que mantiene su espíritu original, esto es, crear hogares pensados para vivir y para trabajar, como ideó en su momento el arquitecto malagueño Salvador Moreno Peralta.

"Nosotros solamente hemos hecho una adecuación a las necesidades actuales de de las personas", explicaba esta mañana el CEO de Lagoom Living, Javier Braza, en un acto al que también ha asistido el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, el director de AVRA, Juan Jesús Bernal, la delegada de Igualdad, Ruth Sarabia, el concejal de Vivienda, Francisco Pomares, o el gerente del IMV, José María López Cerezo, entre otras autoridades.

Recreación de las VPO de Lagunillas. / L.O

De la Torre ha recordado que estas viviendas se construirán sobre unos suelos incluidos en el proyecto de las tecnocasas, ideado en 2005 pero que acabó estancándose y dejando en estado de bloqueo y abandono numerosos solares del centro histórico. Hay que recordar que la Junta y el Ayuntamiento de Málaga dieron por extinguido este convenio fallido en 2019 e idearon un plan de reparto de los solares entre ambas administraciones para tratar de reactivarlos.

"Fue un parón muy grande, la Junta anterior suspendió estrepitosamente", ha lamentado el alcalde. "Me alegra mucho que este proyecto tome ya camino de acción, despejando el suelo a base de los arribos autorizados para ello, con el control arqueológico que hay que hacer y pueda ver la luz algún día. Esperemos que dentro de poco tiempo, de pocos años".

Las viviendas

Las viviendas se construirán en siete edificios de dos y tres alturas, con viviendas de uno, dos y tres dormitorios, 104 plazas de garaje y una superficie construida de 8.726 metros cuadrados, de los que 8.262 son residenciales y 463 metros cuadrados se destinan a uso comercial.

VPO de Lagoom Living en Lagunillas. / L.O

Asimismo, se incorporan zonas verdes, áreas de juego infantil, junto a espacios pensados para el coworking y locales de proximidad, para fomentar "la convivencia y la actividad social". La promoción contará con certificado sostenible BREEAM. Los alquileres oscilarán entre los 350 y los 550 euros.

Calendario de demoliciones y obras

Esta mañana han arrancado las demoliciones previas, centradas en derruir las edificaciones ruinosas que se mantenían en pie en estos solares, con el objetivo de despejar los terrenos para comenzar la construcción de las viviendas en junio del año que viene.

Plaza Esperanza, en Lagunillas, donde se construirán las VPO. / AIM

Una demolición que se hará, por cierto, por fases y que irá acompañada de un estricto control arqueológico, teniendo en cuenta que se encuentra dentro de la zona de protección del PEPRI, el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Centro de Málaga.

Siguiendo con el calendario establecido, las viviendas estarán finalizadas en diciembre de 2027, de manera que la entrega de llaves se producirá en los primeros meses de 2028, según la estimación de la promotora.

La inversión alcanza los 21 millones de euros que, en este caso, Lagoom Living asumirá con fondos propios y financiación bancaria, para lo que aún no han escogido entidad. Esta promotora está desarrollando también 530 VPO en el Sector Universidad.