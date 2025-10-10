Crónicas de la ciudad
La Ciudad del Paraíso y sus dos ‘paraísos’ en el callejero
En La Trinidad y en el entorno de Lagunillas hubo sendas calles El Paraíso. La segunda es hoy, casi, un puro solar; pero con un detalle superviviente que lo emparenta con la calle Mármoles.
Esta misma semana comentábamos cómo, las necesarias obras municipales de reforma en el barrio de Lagunillas llegan en un momento de tal presión turística e inmobiliaria, que muchos vecinos están viéndose obligados a marcharse de su barrio.
Hay, eso sí, excepciones loables como la empresa Lagoon Living, que según informa, promoverá alquiler asequible en Lagunillas. Si es así, que cunda el ejemplo en una ciudad en la que el rentismo ya es la forma de vida de una creciente minoría.
Eso sí, parece que las reformas están reactivando el macilento panorama de los solares del barrio. Nada menos que una docena del entorno de Lagunillas pueden encontrarse en el Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas. Tres de ellos, de los más antiguos de la lista, cuentan con una veteranía que va desde los 23 hasta los 26 años.
Sin embargo, en una calle como Cobertizo del Conde que tiene seis parcelas en esta vergonzosa lista, cinco de ellas están en proceso de construcción o rehabilitación y el sexto solar, en tramitación de licencia de obras, expediente de conservación o de planeamiento, informa la GMU.
El paraíso perdido
Precisamente de esta última calle sale una vía, hoy sin salida, por estar bloqueada por la tapia de un solar. En nuestros días es casi un puro solar. Es la calle Poeta Luque Gutiérrez, en recuerdo de un juntador de versos a caballo entre el XIX y el XX. Lo curioso es que, con anterioridad, se llamaba calle El Paraíso.
Así consta en el plano de Carrión de Mula de 1791. Y como muchos trinitarios sabrán, existía una segunda calle El Paraíso entre calle Mármoles y calle Zamorano, presente ya en ese famoso plano de finales del XVIII. Fue renombrada calle Ibn Gabirol en 1988.
La primera de ellas, la hoy calle Poeta Luque Gutiérrez, contaba a la izquierda, haciendo esquina, con una soberbia casa de tres plantas con balcones preñados, típicos del XVIII. Hacia 2013 fue indolentemente demolida, y es una pena porque no nos sobran inmuebles del XVIII y porque, además, lucía un guardacantones en la esquina ‘paradisíaca’, para protegerse de los empellones de los carros.
Con el mismo fin, lo único antiguo que nos queda de esta arrasada calle -a la espera de su ‘florecimiento urbanístico’- es un marmolillo o pivote de mármol a la entrada de la vía. Si recuerdan, la calle Mármoles se llamó así por unos marmolillos ‘frena carros’ -estos transportes usaban en su lugar la calle Carril-. Qué menos que conservar el de la antigua calle El Paraíso.
