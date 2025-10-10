Propuesta
Convertir la avenida de Cervantes en el Paseo de España
El periodista Antonio Márquez propone que la avenida de Cervantes, con los edificios oficiales del Rectorado, el Banco de España y el Ayuntamiento, pase a llamarse Paseo de España, que hoy da nombre a una vía del Parque sin rótulos
Ciudades como San Sebastián, Madrid, Sevilla, Barcelona o Valencia cuentan con un plaza dedicada a España. Sin embargo, en Málaga, como recuerda el periodista Antonio Márquez, tenemos una magnífica avenida de Andalucía, pero ninguna calle, avenida o plaza de la ciudad está dedicada a nuestro país.
«El arroyo España o la calle España, en El Palo, se refieren al apellido España», precisa.
Existe, eso sí, en el Parque de Málaga, un Paseo de España tan desconocido para casi todos, que cuando a comienzos de este siglo unos terroristas de ETA anunciaron la colocación de una bomba en él, «nadie sabía dónde estaba el Paseo de España», recuerda Antonio Márquez.
Esta semana, el periodista malagueño recorrió con La Opinión esta desconocida vía, en la banda sur del Parque, para constatar que ni siquiera cuenta con un solo rótulo municipal: «Pasa totalmente desapercibido», subraya.
Como informa el Ayuntamiento de Málaga en su web, el acuerdo de dar el nombre de Paseo de España a esta banda del Parque tuvo lugar el 30 de mayo de 1969, cuando era alcalde de Málaga Antonio Gutiérrez Mata .
Precisamente, el 18 de julio de ese mismo año, aniversario de la sublevación militar y comienzo de la Guerra Civil, se inauguró la reforma del nuevo paseo, con la novedad de un reloj floral patrocinado por Rolex, un estanque con cisnes y los escudos de todas las capitales españolas.
El nombre oficial de Paseo de España sustituyó entonces al popular de ‘Paseo de los Curas’, por la costumbre de muchos religiosos de usarlo en su tiempo libre. Esta denominación popular pasó a la carretera contigua, la de la Cintura del Puerto, que hoy sigue siendo el Paseo de los Curas.
Antonio Márquez aventura que con las obras de reforma del Parque en 2007, es probable que se retiraran los letreros municipales y que no los repusieran.
La propuesta
En vísperas del 12 de octubre, Fiesta Nacional de España desde 1987, este periodista y creador digital ha publicado una carta en las redes sociales, en la que propone un cambio que realce el paseo dedicado a España: Que dé nombre a la actual avenida de Cervantes, donde se encuentran, como únicos vecinos, los edificios del actual Rectorado de la Universidad de Málaga, el Banco de España y el Ayuntamiento.
A su juicio, las consecuencias administrativas del cambio serían mínimas, y señala la idoneidad del nombre, en una vía que cuenta con el Banco de España.
De paso, el periodista argumenta que se acabaría con la confusión «de repartidores y carteros», con la muy cercana calle Cervantes de La Malagueta. En su opinión, no tiene sentido que, separados por unos metros, existan una calle y una avenida dedicadas a la misma persona, aunque sea el autor del Quijote.
Antonio Márquez defiende además que siga manteniendo el nombre de ‘Paseo’ y no cambie a ‘Avenida’ de España, «porque aquello tampoco es una avenida, es un paseo, y con el paso del tiempo está abocado a ser algo mucho más peatonal».
El periodista tiene la esperanza de que una moción institucional saque adelante esta propuesta.
