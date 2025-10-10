"¡Con nuestra vida no se juega!”: cerca de 300 personas se concentran en Málaga por los fallos en el cribado del cáncer de mama

La indignación y el enfado por los fallos en el programa del cribado de cáncer de mama se ha dejado notar este viernes en Málaga, donde cerca de 300 personas, según la Policía Nacional, se han concentrado ante la Delegación de Salud y han cortado el tráfico de la calle Córdoba. Al grito de ‘Bonilla dimisión’, ‘¿Dónde están? No se ven los cribados del PP’ y ‘¡Con nuestra vida no se juega!’, cientos de personas han cargado contra el Gobierno andaluz al que acusan de poner en peligro la vida de miles de mujeres.

“Las mujeres están muy inquietas, tienen mucha ansiedad y no es normal lo que está pasando”, ha afirmado Adela García, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Operadas de Cáncer de Mama de Málaga (Asamma) que ha encabezado la protesta, que ha contado con el apoyo de otras organizaciones, sindicatos y partidos políticos.

Aunque la concentración estaba convocada a las 11.00 horas de la mañana, minutos antes ya había una gran multitud congregada en calle Córdoba y sobre las 10:55 horas un grupo de personas se ha lanzado a la carretera bloqueando el tráfico. Varios vehículos y un autobús se han quedado atascados hasta que ha llegado la policía y ha despejado la calle haciendo circular los coches marcha atrás. El altercado ha dejado un momento de tensión, cuando varios manifestantes se han encarado con un taxista que había quedado bloqueado.

Movilización ciudadana por los fallos en el cribado del cáncer de mama. / Álex Zea

Entre bocinas, gritos y pancartas, la calle fue finalmente liberada de tráfico y las consignas resonaron aún con más intensidad. ‘Menos cofradías y más mamografías’, gritaban con fuerza cientos de mujeres, de todas las edades y vetsidas con camisetas rosas, que han acudido esta mañana a la protesta, acompañadas también de muchos hombres, para mostrar su enfado con los fallos de comunicación en el programa de cribado, pero también por la gestión de la sanidad pública.

Llamadas diarias

“Esto que ha pasado no es un fallo puntual, es solamente una de las cosas que en algún momento tenía que explotar”, ha señalado Carmen Doncel, presidenta de Asamma, que ha agradecido el apoyo y la presencia de tantas personas.

“No solo nos llegan quejas de que el sistema de cribado está fallando, sino que una vez que te diagnostican con cáncer de mama hay más fallos en el sistema. Hay citas que se retrasan, que se cancelan, pruebas que no llegan a tiempo o que te las hacen pero el resultado no está en oncología cuando nos citan. Eso está pasando desde hace más de un año”, ha denunciado Doncel, que ha asegurado que “hay mucha angustia porque los procesos se retrasan injustificadamente”.

Movilización ciudadana por los fallos en el cribado del cáncer de mama. / Álex Zea

“No nos para de sonar el teléfono”, ha subrayado Remedios Codes, tesorera de Asamma, que está estudiando si presentar una denuncia. “Esto ha sido muy inesperado, no esperábamos que hubiera tanta atención por parte de los medios y nosotras tenemos que reflexionar, estudiar la información que estamos recogiendo y tomar alguna decisión al respecto”, ha apuntado la presidenta, que ha hecho hincapié en que “detrás de cada mujer hay una historia”.

Testimonios

De hecho, muchas de las mujeres presentes este viernes en la manifestación son pacientes de cáncer de mama o incluso afectadas por los errores del programa de cribado. “Me hicieron el cribado en mayo al cumplir los 50 años y, por ahora, no he recibido ninguna carta ni absolutamente nada”, ha compartido Victoria Morales, que considera que lo que ha ocurrido es “muy grave”. “¿Cuántas miles de malagueñas que se someten a ese cribado están ahora mismo en una incertidumbre y con miedo?”, se ha preguntado Morales.

En el ambiente se palpaba la rabia acumulada de muchas pacientes que han vivido en sus propias carnes los retrasos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en diferentes etapas del proceso oncológico. “No podemos dejar mujeres con un año de espera para hacerle una reconstrucción con unos expansores puestos rotos. No hay derecho a hacerle eso a las mujeres”, ha aseverado la vicepresidenta de Asamma.

"No tengo palabras"

Mari Carmen Pacheco también ha sufrido un cáncer de mama y ha querido estar presente hoy en la concentración para apoyar a las miles de mujeres que se han visto afectadas por los errores en el programa de cribado. “No tengo palabras para lo que está ocurriendo, es muy injusto”, ha sentenciado la malagueña, que ha remarcado que los problemas van mucho más allá. “Hace cuatro años que me lo detectaron y en cuatro años esto ha cambiado a peor”, ha añadido.

Movilización ciudadana por los fallos en el cribado del cáncer de mama. / Álex Zea

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha estado presente en la protesta, acompañado de otros miembros del partido, y ha defendido que "no puede seguir al frente de la Junta alguien que pone en riesgo la vida de las mujeres andaluzas". Según el dirigente socialista, “no es un error lo que ha ocurrido con el cribado del cáncer de mama, es una negligencia masiva provocada por el sistema con el que Moreno está maltratando la sanidad pública andaluza",

Por su parte, el coordinador de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha pedido "justicia para las mujeres" y "que se vaya Juanma Moreno". “La sanidad pública en Andalucía no aguanta una legislatura más de Moreno Bonilla”, ha sentenciado Valero.

“La salud no puede depender de la suerte ni de la burocracia. Que ninguna mujer tenga que conocer su cáncer tarde por un error que se podría haberse evitado”, rezaba el manifiesto que ha leído emocionada una de las socias de Asamma.